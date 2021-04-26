Üç haftalık kısıtlamada uçak bileti olanlar ne yapacak? THY konuya açıklık getirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı'nın ardından , 29 Nisan 19.00'dan geçerli olmak üzere 17 Mayıs 05.00'e kadar tam kapanmaya gidileceğini açıklamıştı. Alınan bu kararın ardından gözler şehirlerarası seyahat kısıtlamalarına çevrildi.