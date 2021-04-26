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Üç haftalık kısıtlamada uçak bileti olanlar ne yapacak? THY konuya açıklık getirdi

3 haftalık tam kapanma döneminde uçuşu olan vatandaşlar hakkında önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada vatandaşların değişiklik talebi nedeniyle ne yapmaları gerektikleri ifade edildi. Kısıtlama döneminde uçuşu olan vatandaşlar ne yapmalı? Bilet değişimi nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Üç haftalık kısıtlamada uçak bileti olanlar ne yapacak? THY konuya açıklık getirdi

Başkan , kritik Kabine Toplantısı'nın ardından , 29 Nisan 19.00'dan geçerli olmak üzere 17 Mayıs 05.00'e kadar tam kapanmaya gidileceğini açıklamıştı. Alınan bu kararın ardından gözler şehirlerarası seyahat kısıtlamalarına çevrildi.

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Konuyla ilgili bir açıklama yaparak "İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

İşte THY'den yapılan o açıklama:

29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir.

İlgili tarihlerde yurt içi değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz.

Üç haftalık kısıtlama öncesi seyahat edecekler dikkat! ÜÇ HAFTALIK KISITLAMA ÖNCESİ SEYAHAT EDECEKLER DİKKAT!

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