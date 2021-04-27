27 Nisan 2021, Salı
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Dışişleri Bakanlığı Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

, 'da düzenlenen 31 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı. Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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Dışişleri Bakanlığı Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Borno Eyaletinde 25 Nisan 2021 tarihinde bir askeri konvoya gerçekleştirilen terör saldırısında 31 askerin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

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