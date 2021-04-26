Yatırım yok reklam çok! CHP'li İBB'ye net soru: 139 milyar kaynak ile ne ürettiniz?

CHP döneminde yönetilen bütçeyi incelediklerini belirten Kabaktepe, "Buna göre 2019'un son 6 ayında 36 milyar 400 milyon TL'lik bütçe kullanıldı. 2020 yılının tamamında 76 milyar 606 milyon TL bütçe kullanıldı. 2021'in ilk 3,5 ayında ise kullanılan bütçe 26 milyar 862 milyon TL olarak gerçekleşti. CHP döneminde genel toplamda 139 milyar 868 milyon TL bütçe kullandı. Peki bu kadar parayla hangi eser üretildi? Sabah akşam reklamını yaptıkları düşük bütçeli işlerin haricinde geriye kalan milyarlarca liralık kaynak nereye gitti? Yılda 20 bin yeni konut, TEM'e Megabüs, 30 milyon metrekare yeni yeşil alan, 100 bin yeni otopark, yeni AR-GE merkezleri, sağlık tesisleri sözleri nerede?" sorusunu yöneltti.