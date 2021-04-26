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CHP ve İYİ Parti Türkiye'yi hedef alan HDP'ye neden sessiz?

HDP'nin Türkiye'yi soykırımla ile suçlayan skandal bildirisine cephesinden tepkiler sürerken CHP ve İYİ Parti'nin HDP'ye sessiz kalması dikkat çekti. Ne CHP Genel Başkanı ne de İYİ Parti Genel Başkanı 'den HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun Türkiye karşıtı açıklamasına tepki gelmedi.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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CHP ve İYİ Parti Türkiye'yi hedef alan HDP'ye neden sessiz?

CHP Genel Başkanı 'nun demokrasi talebinde bulunduğu, seçilir seçilmez de tebrik ettiği ABD Başkanı Biden, 1915 olaylarına ''soykırım'' dedi. ABD'yi amasız, fakatsız kınayamayan Kılıçdaroğlu ise yine hükümeti suçladı. Biden ile aynı dili kullanan HDP'ye de ses çıkaramadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kurmayları da sessizliğe büründü. Tüm bu gelişmeler, -Ermanistan savaşında CHP ve HDP'nin tutumunu bir kez daha akıllara getirdi.

Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlanan savaşta CHP, HDP ve Ermeni bakan ağızbirliği yapmış asılsız iddialarla Türkiye'ye yönelik suçlamalarda bulunmuşlardı.

İYİ Parti Genel Başkanı de bir yandan ABD'ye tepki gösterirken diğer yandan da yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. HDP'nin skandal bildirisi ile ilgili ise yorum yapmadı. Genel Başkanı da HDP'nin skandal bildisine sessiz kaldı.

İttifak ortaklarının HDP'ye yönelik tek bir cümle bile eleştiri getirmemesi ''2023'e giderken HDP'yi karşılarına almak istemiyorlar'' yorumlarını da beraberinde getirdi.

HDP'ye neden sessizler? HDP'YE NEDEN SESSİZLER?

Türkiye karşıtı kim varsa yanında oldular! TÜRKİYE KARŞITI KİM VARSA YANINDA OLDULAR!

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