CHP ve İYİ Parti Türkiye'yi hedef alan HDP'ye neden sessiz?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bir yandan ABD'ye tepki gösterirken diğer yandan da yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. HDP'nin skandal bildirisi ile ilgili ise yorum yapmadı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da HDP'nin skandal bildisine sessiz kaldı.