İletişim Başkanı Altun'dan Ermeni soykırımı iftiralarına videolu cevap

Videoda, Daşnak ve Hınçak gibi Ermeni çetelerin işgalci Rus birlikleriyle iş birliği yaparak Doğu Anadolu'da ardında yüz binlerce ölü ve yerinden edilmiş insan bırakan bir yıkım harekatı başlattığı anlatılarak "Silahlı bir isyan ile karşılaşan Osmanlı ordusu ulusal güvenliğini korumak amacıyla tehcir politikası uyguladı. Tehcir o dönemde iç tehditleri savurmak için sıklıkla kullanılan bir yöntemdi. Birçok Ermeni, silahlı isyan, tehcir, toplumsal çatışmalar ve savaş koşulları nedeniyle hayatını kaybetti." açıklamasına yer verildi.