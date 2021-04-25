25 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Thodex'in sahibi 'Kripto Tosuncuk' Faruk Fatih Özer koruma tutmuş

Thodex'in sahibi 'Kripto Tosuncuk' Faruk Fatih Özer koruma tutmuş

Son dakika haberine göre; kripto para borsasıyla yaklaşık 400 bin kullanıcının toplamda 2 milyar dolarıyla 'a kaçtığı iddia edilen ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. 'Kripto Tosuncuk' olan Özer'in emekli bir polisi yakın koruma tuttuğu, işlerinin kötü gittiği son dönemde de korumasını yanından hiç ayırmadığı belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2021
ABONE OL
Thodex'in sahibi 'Kripto Tosuncuk' Faruk Fatih Özer koruma tutmuş

Özer'in 8 ay önce 'taki bir plazada aylığı 15 bin TL'ye bir home ofis kiraladığı, işlerini buradan yürüttüğü öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre; Aralarında milyonluk araçların da olduğu otomobilleri de rezidansın garajındaydı. Özer'in 'a kaçarken geride bıraktığı otomobillerinin kendi üzerine kayıtlı olmadıkları tespit edildi.

Yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalanan , kendisiyle aynı zamanda koronaya yakalanan başka bir şirketten ortağı Milletvekili 'nın oğlu 'nın rezidans dairesinde karantinada kaldığı öğrenildi.

120 ÜLKEDE FAALİYET

soruşturmasını yürüten da son gelişmeleri yaptığı bir açıklamada paylaştı. Açıklamada, Faruk Fatih Özer'in şirketinin 120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği anlatıldı.

Thodex soruşturması kapsamında 9 ilde 65 kişinin gözaltına alındığı, 15 kişinin ise arandığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine . Sulh Ceza Hakimliğinin 2021/2680 sayılı kararıyla şüpheli Faruk Fatih Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış ve şahsın uluslararası düzeyde (kırmızı bültenle) aranıp yakalanmasını sağlamak amacıyla gerekli adli girişimler yapılmıştır.

Mahkeme kararı üzerine gerekli yasal prosedürler işletilerek şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, Arnavutluk'a gittiği belirlenen şahsın Arnavutluk'tan iadesi istenmiştir.

Ayrıca adı geçen şirkete ve şüpheli şahsa ait banka hesaplarına tedbir konulmuştur" denildi.

Soruşturma dosyasından sızan bilgilere göre, gözaltına alınanların tümü şirket çalışanları ve Faruk Fatih Özer'le irtibatı bulunan kişiler.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA