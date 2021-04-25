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Gözler Kabine toplantısında! Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

haberine göre; 2 haftalık kısmi kapanma süresi yeni haftada doluyor. Kabine toplantısı Başkan liderliğinde pazartesi günü toplanacak. Kabine toplantısında gözler ve alınacak yeni tedbirlere çevrildi. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Tam kapanma olacak mı? Okullar kapanacak mı? Gibi soruların cevabı da yanıt bulacak. Kabine'nin 3 yeni ismi ilk kez toplantıya katılacak.

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Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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Gözler Kabine toplantısında! Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

2 haftalık kısmi kapanma süresi yeni haftada doluyor. Sağlık Bakanı , Kabine Toplantısı'nda bir sunum gerçekleştirecek. Kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edilecek. Tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakılacak. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde yeniden değerlendirme yapılacak.

Milliyet'in haberine göre; Ek tedbirler alınacak mı, yoksa tam kapanma mı olacak? Bakan Koca, perşembe günü toplanan 'nun tavsiye kararlarını Kabine üyeleri ile paylaşacak.

Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. 'de yapılan aşı sayısı 21 milyona yaklaştı. ve aşılarının ardından 'nın aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak.

Bu çerçevede Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde durulacak. Yerli aşı çalışmaları da ele alınacak. Kabine Toplantısı'nda alınan kararları , Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.

Öte yandan Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu üyesi, öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Bakan Fahrettin Koca'nın da son açıklamasıyla dikkati çektiği vaka artış ivmesindeki düşüşü ve Kovid-19'un yeni ortaya çıkan Hindistan mutasyonunu Milliyet'e değerlendirdi.

FARK AÇILIYOR

İki farklı dönemdeki vaka görülme hızları arasındaki farka baktıklarını ve buna ivme adını verdiklerini belirten Odabaş, geçen hafta içindeki ivmede bir önceki haftaya göre bir azalma söz konusu olduğunu vurguladı.

Bu hafta ile bir önceki hafta arasındaki farkın şu anda açılmaya başladığını kaydeden Odabaş, "Yani vaka sayıları düşmeye başladı. Ancak benim kişisel fikrim, asıl düşmeyi gelecek hafta göreceğiz.

Kuluçka süresi nedeniyle 10 günlük periyotlarla yansıyor" dedi. Şu andaki tedbirlerle geçen yılın kasım ayındaki düşüşün sağlanamadığını belirten Odabaş, "tam kapanma" tedbiri olasılığına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

AŞI TEDARİKİ ÖNEMLİ

"Cumhurbaşkanı da söylemişti; 'İki haftalık kısmi kapanma, ondan sonrasında da yeterli azalma olmazsa tam kapanma ya da daha sert önlemler' diye ifade etmişti. Şu anda, esnek çalışma ödeneklerinin tekrar gündeme gelmiş olmasını, bu sektörlere yönelik de bazı sınırlamaların olacağı yönünde bir niyet göstergesi olarak okuyorum.

Açıkçası hükümet, bir anda tam kapanma noktasında, aşı tedarikini önceledi diye düşünüyorum. Kapandığınız zaman, aşılarınızı hızlı bir şekilde yapmanız lazım ki açıldığınızda bağışıklık düzeyini yükseltmiş olun, bir işe yarasın.

Aşı tedariki sürecini de eş zamanlı olarak yürütmeye çalışıyorlar. O nedenle büyük olasılıkla kısmi kapanma uygulandı. Vaka sayılarında kasım ayındaki gibi güçlü bir düşüş olmadığı takdirde, daha güçlü önlemleri alması hükümetin kaçınılmaz bir görevi."

Tap kapanma gündemde TAP KAPANMA GÜNDEMDE

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