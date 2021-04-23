Ankaralının parasını boş binaya harcadılar! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kullanılmayan binaya servet
Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu raporunda; Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan (TEPAV) yapılan kiralamanın belediyeyi zarara uğrattığı, bir nevi kira adı altında kaynak aktarımı yapıldığı ifade edildi. Raporda, CHP Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Berkay Gökçınar'ın da imzası bulunuyor. Berkay Gökçınar, söz konusu duruma itiraz etmediği öğrenildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kullanılmayan bir bina için, belediye bütçesinden "kira" adı altında 2 milyon 250 bin TL bir kuruma örtülü kaynak aktardığı ortaya çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu raporunda; Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan (TEPAV) yapılan kiralamanın belediyeyi zarara uğrattığı, bir nevi kira adı altında kaynak aktarımı yapıldığı ifade edildi.
Denetim Komisyonu raporunda, "18 Mart 2021 tarihinde ibraz edilen yasal kayıtların incelenmesi neticesinde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan aylık 250.000 TL bedel karşılığı kiralandığı ve 9 aylık toplam 2.250.000 TL kira ödemesi yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.
Raporda; CHP Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Berkay Gökçınar'ın da imzası bulunuyor. Berkay Gökçınar, söz konusu duruma itiraz etmediği öğrenildi.
AKDEMİR: COVİD PANDEMİSİ BAŞLARKEN KİRALAMA YAPILMIŞ
Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Başkanı Metin Akdemir, TEPAV'dan yapılan kiralamanın belediyeyi zarara uğrattığı, bir nevi kira adı altında kaynak aktarımının yapıldığının tespit edildiğini söyledi.
Metin Akdemir, şunları söyledi:
"Covid-19 pandemisi nedeniyle gelirlerin azaldığı ve binanın hazır hale getirilmesi için maliyetlerin yüksek olduğu gerekçe olarak sunulmuştur. Covid-19 pandemisi kira süresinin ilk ayında başlamış, binanın 17 Mart 2020 tarihinde teslim alınırken, demirbaş ve cihaz listelerine de bu tarihte itiraz edilmiştir.
"Buna rağmen fiilen kullanıma dahi hazır olmayan ve bu durumun ilgililerce tutanakla tespit edilmesine rağmen ve Yer Teslim Komisyonu Teslim Tutanağı ve taraflarca onaylanmış Demirbaş ve Cihaz Listesi'nin düzenlenmesinin istediği komisyon ve TOBB yetkilileri ile birlikte 5 Mart 2020-13 Mart 2020 tarihleri arasında demirbaş ve cihazların/ekipmanların ile tesisatların/tesislerin çalışıp çalışmadıkları, sağlam veya arızalı olduklarının tespit edilemediği tutanak altına da alınmış olmasına rağmen ANFA tarafından teslim alındığı görülmüştür."
"Kullanılmayan bir bina için, belediye bütçesinden 'kira' adı altında 2.250.000 TL bir kuruma bir nevi örtülü kaynak aktarıldığı kanaatine varılmıştır. Bundan dolayı bu hususun kişi sorumluluğu gereği olarak ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir."
"3 aylık kira ödemesi "(Eylül Ekim Kasım-2020) karşılığı vergi sonrası olarak 667.212 TL ödeme yapılmıştır. Söz konusu kuruma sözleşmeye aykırı olarak 67.212 TL fazladan ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durum açık şekilde kurumu zarara uğratmıştır. Kira sözleşmesi ve kira ödemesi Belediyeyi zarara uğratacak şekilde fazladan ödeme yapmak suretiyle uygulanmıştır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı nöbetçi eczaneler listesi...
- Diyanet son dakika: 23 Nisan'da Cuma namazı var mı? Bugün camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?
- 23 Nisan ile ilgili şiirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimler ve şiirler
- 23 Nisan mesajları 2021: En güzel ve en yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları ve sözleri
- 23 Nisan Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet bugünkü Cuma hutbesini yayımladı! İşte Cuma hutbesi tam metni
- BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu şıkır şıkır! Bayram tadında binlerce üründe indirim çılgınlığı! Smart TV, akıllı saat, kulaklık...
- 23 Nisan otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte çalışma saatleri...
- 23 Nisan kargolar, PTT, eczaneler, noterler, bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan yarın nereler açık, kapalı?
- Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
- 23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler! 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri!
- Facebook coin ne zaman borsaya girecek? Facebook coin borsaya girdi mi? Diem coin...
- En güzel 23 Nisan kutlama mesajları! Hiç görülmemiş, farklı 23 Nisan resimli kutlama mesajları...