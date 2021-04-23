Ankaralının parasını boş binaya harcadılar! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kullanılmayan binaya servet

"Buna rağmen fiilen kullanıma dahi hazır olmayan ve bu durumun ilgililerce tutanakla tespit edilmesine rağmen ve Yer Teslim Komisyonu Teslim Tutanağı ve taraflarca onaylanmış Demirbaş ve Cihaz Listesi'nin düzenlenmesinin istediği komisyon ve TOBB yetkilileri ile birlikte 5 Mart 2020-13 Mart 2020 tarihleri arasında demirbaş ve cihazların/ekipmanların ile tesisatların/tesislerin çalışıp çalışmadıkları, sağlam veya arızalı olduklarının tespit edilemediği tutanak altına da alınmış olmasına rağmen ANFA tarafından teslim alındığı görülmüştür."

"Kullanılmayan bir bina için, belediye bütçesinden 'kira' adı altında 2.250.000 TL bir kuruma bir nevi örtülü kaynak aktarıldığı kanaatine varılmıştır. Bundan dolayı bu hususun kişi sorumluluğu gereği olarak ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir."

"3 aylık kira ödemesi "(Eylül Ekim Kasım-2020) karşılığı vergi sonrası olarak 667.212 TL ödeme yapılmıştır. Söz konusu kuruma sözleşmeye aykırı olarak 67.212 TL fazladan ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durum açık şekilde kurumu zarara uğratmıştır. Kira sözleşmesi ve kira ödemesi Belediyeyi zarara uğratacak şekilde fazladan ödeme yapmak suretiyle uygulanmıştır."