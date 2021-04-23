Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Suriye seçimi' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Suriye rejimi tarafından 26 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan devlet başkanlığı seçimleri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, "Suriye rejimi tarafından 26 Mayıs 2021 tarihinde düzenleneceği duyurulan seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümü amacıyla BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararıyla ortaya konan yol haritasında yer alan kriterlerle bağdaşmamaktadır. Yaklaşık 7 milyon Suriyeli sığınmacının oy hakkından mahrum bırakılmasına ilaveten, hür ve adil olmaktan uzak olan bu seçimlerin uluslararası toplum tarafından meşru kabul edilmesi mümkün değildir. Türkiye, Suriye ihtilafına BMGK'nın 2254 sayılı kararı temelinde siyasi bir çözüm bulunmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir" dedi.

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