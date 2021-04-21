21 Nisan 2021, Çarşamba
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23 Nisan’da kısıtlama olacak mı?

ile mücadele kapsamında kısmi kapanmaya giden 'de vaka sayılarında artış devam ederken, ile ’nda “tam kapanmaya” dönük seçenekler tartışılmaya başlandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2021
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23 Nisan’da kısıtlama olacak mı?

Koronavirüste vaka sayılarının 60 bini aşmasının ardından ile 'nda "tam kapanmaya" dönük seçenekler tartışılmaya başlandı. Kabinede, kalabalık yerler ve AVM'lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor.

EK GENELGE ÇIKABİLİR

Cuma gününe denk gelen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olduğu için genelinde hafta sonunu da içine alan üç günlük sokağa çıkma yasağının uygulanabileceği iddiası konuşuluyor.

Hürriyet'in haberine göre kulislerde henüz böyle bir durumun olmadığı ancak 'nun tavsiyesi ve 'nın ek bir genelgesiyle bu yönde sürpriz bir kararın da alınabileceği ifade ediliyor.

Sokağa çıkma yasağı kararı verilmesi durumunda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geçtiğimiz yıl olduğu gibi evlerden kutlanacak. Başkanı başkanlığında devlet erkanının katılımıyla gerçekleştirilecek 'deki törenler de sınırlı kişiyle, maske ve mesafe kurallarına uyularak yapılacak.

Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği de hafta başında yapılacak kabinede tartışılacak. Kabinede iki hafta sürecek daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.

AVM'LER KAPANACAK MI?

Kabinede, kalabalık yerler ve AVM'lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında.

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