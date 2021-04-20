Son dakika: İlk Sinovac çalışması tamamlandı! Aşı sonrası kaç kişi koronavirüse yakalandı? Dikkat çeken sonuçlar
Son dakika haberine göre Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanan Sinovac aşısıyla ilgili ilk çalışma tamamlandı. 15 milyon aşılamada sadece 2 bin 500 kişi koronavirüse yakalanırken, bu kişilerden hastaneye başvuru ya da yoğun bakım ihtiyacı olan çok az. 65 yaş üstündeki yoğun bakım ihtiyacı ise yüzde 10’ların altına düştü.
Koronavirüs salgını sonrası Sağlık Bakanlığı'nın, ülkeye ilk ulaşan ve 14 Ocak'ta vatandaşa uygulanmaya başlanan Sinovac aşısıyla ilgili ilk çalışması tamamlandı.
Hürriyet'in haberinde görüşlerine yer verilen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, aşılama başladığı günden itibaren Sağlık Bakanlığı'nın ciddi bir takip süreci başlattığını söyledi.
Turan, "Aşılama henüz 15 milyonken yapılan araştırmada, ilk ve ikinci dozlar yapıldıktan sonra hastalığa yakalanan kişilerin durumlarına bakıldı.
Bu kişiler arasında birinci doz aşıyı olup, kendisini yeterince koruyamadığı için Covid-19'a yakalananlar, yine ikinci doz aşıyı olup kendini koruyamayanlar ya da aşı olup üzerinden 14 gün geçtiği halde hastalığı kapanlar bulunuyor.
"ANLAMLI BİR BAŞARI"
Aşı olup da virüs kapanların sayısı yaklaşık 2 bin 500 kişi. Bu kişilerden de hastaneye başvuru ya da yoğun bakım ihtiyacı neredeyse yok denecek kadar az. 65 yaş ve üzeri grupta aşılama başlamadan önce, hastalığın pik döneminde yoğun bakım ihtiyacı yüzde 18'lerdeyken, aşılama sonrası bu rakam yüzde 10'ların altına indi. Sağlık çalışanlarında da durum benzer. Sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerinde aşılama tamamlandığı için sonuçları çok net görebiliyoruz. Yani aşı ile çok anlamlı bir başarı elde edildiğini söyleyebilirim. Bu nedenle aşılama çok hızlı ve etkili biçimde devam etmeli.
20-65 YAŞTA ARTIŞ
Aşı sonrası kaybedilen hastalara baktığımızda, bu yaş grubunun genellikle 80-90 yaş aralığında ve kanser gibi ciddi hastalıkları olan az sayıda vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Bu nedenle aşı sonrası vefatların kesinlikle aşıdan bağımsız olarak tamamen farklı hastalıklar nedeniyle meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bizim için artık en önemli grup 20-65 yaş arası kişiler. Çünkü hastaneye yatışlarda bu yaş grubunda artış var. Bulaşın önünü bir an önce almalıyız" dedi.
AŞI SIRASI 55 YAŞ ÜSTÜNDE
Aşı sırası 55 yaş üstüne geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek" dedi.
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