Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Aşılanma sırası 55 yaşından büyüklerde
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek." açıklamasında bulundu. Peki aşı randevusu nasıl alınır? E-nabız'dan Covid-19 aşı randevusu almayla ilgili tüm detaylar haberimizde...
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek." açıklamasında bulundu.
Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2021
KORONAVİRÜS ÖNCELİK SIRASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Aşılamada öncelikli grupta olup olmadığınızı 2023'e mesaj atarak sorgulayabilirsiniz. Büyük harflerle AŞI yazarak aralarında bir boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı ve seri no'nun son 4 hanesini 2023'e mesaj atabilirsiniz. ÖRNEK (AŞI 11111111111 2222)
Bu mesaj sonrasında size ya "COVİD 19 aşılaması için öncelikli grupta değilsiniz" ya da "Covid 19 aşılaması için öncelikli gruptasınız. Aşı randevunuzu alarak randevu tarihinde hekiminize başvurunuz" yanıtı gelecek.
COVİD 19 AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Öncelikli grupta olduğunuzu tespit ettikten sonra "enabız.gov.tr" adresinde e-devlet ile giriş yapabilirsiniz. Burada yer alan e-devlet ile giriş seçeneğini tıklamanız yeterli olacak.
Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada "aşı randevusu alma" işlemini işaretleyin. Bunun ardından size "Aile Hekimi" ve "Hastane" seçeneklerini sunacak.
Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.
Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek.
Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiği gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.
Daha fazla detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.
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