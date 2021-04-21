21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu! Terör örgütüne darbe: Taciz ateşi açan PKK'lılar etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu! Terör örgütüne darbe: Taciz ateşi açan PKK'lılar etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre , bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu! Terör örgütüne darbe: Taciz ateşi açan PKK'lılar etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

PKKlılar etkisiz hale getirildi PKK'LILAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA