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SON DAKİKA HABERİ | İçişleri Bakanlığı: PKK-KCK'lı 2 terörist teslim oldu

/’da çözülmeler hız kesmiyor. haberlerine göre; Bakanlığı "PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasını yaptı. Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 55'e yükseldi.

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Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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SON DAKİKA HABERİ | İçişleri Bakanlığı: PKK-KCK'lı 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlık açıklamasında "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 2015 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 55'e yükseldi" ifadelerine yer verildi.

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