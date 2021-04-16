HDP'li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin'e PKK üyeliğinden hapis cezası

"Terör örgütü PKK/KCK üyesi olma", "Terör örgütünün propagandasını yapma" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklu bulunan Çetin hakkında, Van Cumhuriyet Başsavcılığı mütalaasını mahkemeye sundu.

Dosyadaki incelemesini tamamlayan heyet, savcılığın mütalaasına kısmen uyarak sanığın, "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olma" suçundan 7 yıl 6 ay, "Terör örgütünün propagandasını yapma" suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün olmak üzere toplam 9 yıl 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.