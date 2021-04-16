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HDP'li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin'e PKK üyeliğinden hapis cezası

Erciş'in eski Belediye Başkanı Yılmaz Çetin'e "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olma" ve "Terör örgütünün propagandasını yapma" suçlarından 9 yıl hapis cezası verildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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HDP'li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin'e PKK üyeliğinden hapis cezası

'ın Erciş ilçesinde, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan HDP'li eski Erciş Belediye Başkanı ve Gürpınar Belediye Meclis Üyesi Yıldız Çetin, 9 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık Çetin, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

"Terör örgütü PKK/KCK üyesi olma", "Terör örgütünün propagandasını yapma" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklu bulunan Çetin hakkında, Van Cumhuriyet Başsavcılığı mütalaasını mahkemeye sundu.

Dosyadaki incelemesini tamamlayan heyet, savcılığın mütalaasına kısmen uyarak sanığın, "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olma" suçundan 7 yıl 6 ay, "Terör örgütünün propagandasını yapma" suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün olmak üzere toplam 9 yıl 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının karara karşın istinaf yoluna başvuracağı öğrenildi.

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