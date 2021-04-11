Fransız televizyonunda PKK gerçeğini anlattı! Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene: PKK ile HDP’nin kanıtlanmış bağlantıları var
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, Fransız Arte kanalının "28 dakika" programına konuk oldu. Sirene, programda HDP-PKK ilişkisini anlattı. HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili gerekçeleri sıraladı. Sirene'nin konuşması büyük takdir toplarken, söz konusu yayını yapan Arte kanalı ise sosyal medyada terör örgütü yandaşları tarafından linç edildi.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, Fransız Arte kanalının "28 dakika" programına konuk oldu. Sirene, programda HDP-PKK ilişkisini anlattı. HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili gerekçeleri sıraladı. Sirene'nin konuşması büyük takdir toplarken, söz konusu yayını yapan Arte kanalı ise sosyal medyada terör örgütü yandaşları tarafından linç edildi.
İşte o açıklamalar;
"PKK İLE BAĞLANTILARI KANITLANMIŞ"
Aslında Türkiye'nin iç dinamiklerini anlamakta gerçekten bir sorun var. HDP, 1984 yılından bu yana 40 binden fazla kişiyi öldüren terör örgütü PKK ile bağlantıları kanıtlanmış bir partidir.
Bunu ben söylemiyorum. Yargıtay'ın sunduğu 609 sayfalık, mutlaka okunması gereken ve tek tek HDP/PKK ilişkisini gözler önüne seren bir iddianame mevcut.
Sadece bir örnek. HDP'nin eş başkanı Selahattin Demirtaş, bir miting esnasında açıkça şuanda İmralı'da hapishanede olan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğini söyledi.
"BU KABUL EDİLEMEZ!"
"DEAŞ liderinin heykelini dikeceğiz" diyen bir Fransız parti başkanı düşünebiliyor musunuz? Bu kabul edilemez.
"YABANCI BASIN DİYARBAKIR ANNELERİNİ GÖRMÜYOR!"
Aynı şekilde yabancı basının hiç ele almadığı bir mesele var. Diyarbakır annelerinin durumu. Bu anneler 2019 yılından beri Diyarbakır'daki HDP il binası önünde oturma eylemi yapıyorlar. Bu anneler evlatlarının HDP tarafından kandırılıp, PKK kamplarına gönderildiğini söylüyorlar.
İşte bütün bu kanıtlar, HDP'nin PKK ile ilişkilerini gün yüzüne çıkarıyor. HDP'nin PKK ile ilişkisi olduğunu, sadece iktidar partisinden değil, muhalefetten de halkın çoğunluğu düşünüyor.
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