11 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Fransız televizyonunda PKK gerçeğini anlattı! Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene: PKK ile HDP’nin kanıtlanmış bağlantıları var

Fransız televizyonunda PKK gerçeğini anlattı! Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene: PKK ile HDP’nin kanıtlanmış bağlantıları var

Uluslararası İlişkiler Uzmanı , kanalının "28 dakika" programına konuk oldu. Sirene, programda - ilişkisini anlattı. HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili gerekçeleri sıraladı. Sirene'nin konuşması büyük takdir toplarken, söz konusu yayını yapan Arte kanalı ise sosyal medyada terör örgütü yandaşları tarafından linç edildi.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
ABONE OL
Fransız televizyonunda PKK gerçeğini anlattı! Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene: PKK ile HDP’nin kanıtlanmış bağlantıları var

Uluslararası İlişkiler Uzmanı , kanalının "28 dakika" programına konuk oldu. Sirene, programda - ilişkisini anlattı. HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili gerekçeleri sıraladı. Sirene'nin konuşması büyük takdir toplarken, söz konusu yayını yapan Arte kanalı ise sosyal medyada terör örgütü yandaşları tarafından linç edildi.

İşte o açıklamalar;

"PKK İLE BAĞLANTILARI KANITLANMIŞ"

Aslında 'nin iç dinamiklerini anlamakta gerçekten bir sorun var. HDP, 1984 yılından bu yana 40 binden fazla kişiyi öldüren terör örgütü PKK ile bağlantıları kanıtlanmış bir partidir.

Bunu ben söylemiyorum. 'ın sunduğu 609 sayfalık, mutlaka okunması gereken ve tek tek HDP/PKK ilişkisini gözler önüne seren bir iddianame mevcut.

Sadece bir örnek. HDP'nin eş başkanı Selahattin Demirtaş, bir miting esnasında açıkça şuanda İmralı'da hapishanede olan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğini söyledi.

"BU KABUL EDİLEMEZ!"

"DEAŞ liderinin heykelini dikeceğiz" diyen bir Fransız parti başkanı düşünebiliyor musunuz? Bu kabul edilemez.

"YABANCI BASIN DİYARBAKIR ANNELERİNİ GÖRMÜYOR!"

Aynı şekilde yabancı basının hiç ele almadığı bir mesele var. Diyarbakır annelerinin durumu. Bu anneler 2019 yılından beri 'daki HDP il binası önünde oturma eylemi yapıyorlar. Bu anneler evlatlarının HDP tarafından kandırılıp, PKK kamplarına gönderildiğini söylüyorlar.

İşte bütün bu kanıtlar, HDP'nin PKK ile ilişkilerini gün yüzüne çıkarıyor. HDP'nin PKK ile ilişkisi olduğunu, sadece iktidar partisinden değil, muhalefetten de halkın çoğunluğu düşünüyor.

Fransız televizyonunda PKK gerçeğini anlattı FRANSIZ TELEVİZYONUNDA PKK GERÇEĞİNİ ANLATTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA