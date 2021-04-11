Fransız televizyonunda PKK gerçeğini anlattı! Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene: PKK ile HDP’nin kanıtlanmış bağlantıları var

"YABANCI BASIN DİYARBAKIR ANNELERİNİ GÖRMÜYOR!"

Aynı şekilde yabancı basının hiç ele almadığı bir mesele var. Diyarbakır annelerinin durumu. Bu anneler 2019 yılından beri Diyarbakır'daki HDP il binası önünde oturma eylemi yapıyorlar. Bu anneler evlatlarının HDP tarafından kandırılıp, PKK kamplarına gönderildiğini söylüyorlar.

İşte bütün bu kanıtlar, HDP'nin PKK ile ilişkilerini gün yüzüne çıkarıyor. HDP'nin PKK ile ilişkisi olduğunu, sadece iktidar partisinden değil, muhalefetten de halkın çoğunluğu düşünüyor.