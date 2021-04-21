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Son dakika: Başkan Erdoğan Oğuzhan Asiltürk ile iftar yemeğinde bir araya geldi

Son dakika haberi... , ve Başkanı ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

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Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Oğuzhan Asiltürk ile iftar yemeğinde bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ve Başkanı ile iftarda bir araya geldi.



, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Oğuzhan Asiltürk ile bir süre sohbet ettikten sonra birlikte iftar yaptı.

Önemli kabule ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Erdoğan, Asiltürk ile bir araya geldi ERDOĞAN, ASİLTÜRK İLE BİR ARAYA GELDİ

BAŞKAN ERDOĞAN, EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti.

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