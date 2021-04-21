Son dakika: İsveç ne yapmaya çalışıyor? PKK ile iş birliğinin perde arkası ne? A Haber'de değerlendirdi: Başka ülkeler de gelebilir
Türkiye, İsveç Savunma Bakanı'nın terör örgütü YPG/PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le online görüşmesine tepki gösterdi. İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırılarak, İsveç'in tutumu kınandı. Peki İsveç ne yapmaya çalışıyor? Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.
Avrupa ülkelerinin terör örgütü PKK'a desteği artmaya devam ediyor. İsveç Savunma Bakanı Hultqvist, YPG/PKK'nın sözde genel komutanı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü. Terör örgütüne destek verdiklerini belirten Bakan Hultqvist, Haseke'ye irtibat ofisi açmak için harekete geçti.
Türkiye, İsveç Savunma Bakanı'nın terör örgütü YPG/PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le online görüşmesine tepki gösterdi. İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırılarak, İsveç'in tutumu kınandı. Peki İsveç ne yapmaya çalışıyor? Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.
"ORGANİZE EDEN İNGİLTERE"
Pekin, "İsveç'in beklentisi geçmişten bu yana etnik gruplarla ilgili faaliyetler yürütüyorlar bunlar. İsveç, Norveç, Danimarka bu Kuzey ülkeleri buna belki Almanya'da Fransa'da dahil olmak üzere maalesef bunlar özellikle bunlarla temas kurup para yardımı yapıyorlar. Bu örgütün Avrupa'daki bütün toplantılarını organize eden İngiltere." ifadelerini kullandı.
"BAŞKA ÜLKELER DE GELEBİLİR"
Pekin, "Yarın İsveç'in dışında başka ülkeler de gelebilir büyük ihtimalle" şeklinde konuştu.
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