Son dakika: İsveç ne yapmaya çalışıyor? PKK ile iş birliğinin perde arkası ne? A Haber'de değerlendirdi: Başka ülkeler de gelebilir

"ORGANİZE EDEN İNGİLTERE"

Pekin, "İsveç'in beklentisi geçmişten bu yana etnik gruplarla ilgili faaliyetler yürütüyorlar bunlar. İsveç, Norveç, Danimarka bu Kuzey ülkeleri buna belki Almanya'da Fransa'da dahil olmak üzere maalesef bunlar özellikle bunlarla temas kurup para yardımı yapıyorlar. Bu örgütün Avrupa'daki bütün toplantılarını organize eden İngiltere." ifadelerini kullandı.