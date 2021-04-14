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Suriye’den gelen raporda dikkat çeken detaylar! Ermeni milisler ile PKK/YPG Türkiye karşıtı propaganda yapıyor

'da resmen ortaya çıkan  Ermeni milisler ile PK/YPG ilişkisi Suriye'de de kendini gösterdi. Ermeni milisler bölgede PKK/YPG ile ortak şekilde hareket ediyor, Türkiye karşıtı propaganda yapıyor.  Duvarlara, sözde soykırım mesajları yazıyor. Raporda medyasına bir terörist tarafından verilen röportaj da yer alıyor. Terörist skandal röportajda, Türkiye'yi işaret ederek, 'Tarihi düşmanımız karşıda' sözlerine yer veriyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Suriye’den gelen raporda dikkat çeken detaylar! Ermeni milisler ile PKK/YPG Türkiye karşıtı propaganda yapıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK) sınır güvenliğini sağlamak ve bölgede barış ve istikrarı tesis etmek amacıyla Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği , , ve sonrası Türk düşmanları birleşerek, halka zulmetme çabasına girişti.

'ın işgal edilmiş topraklarını kurtardığı 'nda da ayyuka çıkan Ermeni milisler ile terör örgütü PKK/YPG/KCK birlikteliği Suriye'de de kendisini gösteriyor.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK/YPG-PYD içinde yer alan Ermeni milislerin, bir yandan TSK'nın terörden arındırdığı bölgelerde sözde soykırım iddialarıyla Türkiye düşmanlığı oluşturmaya çabalarken diğer yandan da bölge sakinlerini istikrarsızlık ve güvensizlikle cezalandırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Türk yetkililerin bölgede yaptığı araştırmalar sonucunda, tehcirden sonra bölgede kalarak Arap veya Kürtlerle evlenmelerine rağmen hala Ermeni kimliklerini öne süren milislerin PKK/KCK/YPG ile yakın işbirliğine gittiği bilgisine ulaşıldı.

Askeri kaynaklar, özellikle PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün intihar bombacıları ile saldırılar düzenleyerek istikrarsızlık yaratmaya ve bölgeye tutunmaya çalıştığını kaydediyor. Kaynaklar, Türkiye'ye nefretini gizlemeyen ve bunu kırmızı boya ile duvarlara "1915" yazarak gösteren Ermeni milislerin de değişik yapılanmalar oluşturup eylemlerde bulunma ihtimalleri olduğunu belirtiyor.

DİE WELT TERÖRİSTLERİN HAYALLERİNİ ANLATTI

Öte yandan Türkiye aleyhine yayımlarıyla bilinen gazetesi Suriye'nin Kuzeydoğusundaki Tel Temir'in 10 kilometre batısında bulunan Umm al-Khayr Köyünde 100 kişilik olduğu ifade edilen bir Ermeni taburunun sözde komutanı ile röportaj yaptı.

Terörist, "Tarihi düşmanımız karşıda" sözleri ile Türkiye'yi işaret etti. Teröristin ifadelerine göre, Ermeni milisler daha fazla üye devşirmek, yeni bürolar açmak, kurmak gibi hayaller kuruyor. Haberde yerel güvenliği garanti etmek iddiasıyla Ermenilerden kurulu bir sözde polis teşkilatı planları olduğundan da bahsediliyor.

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