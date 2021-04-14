Suriye’den gelen raporda dikkat çeken detaylar! Ermeni milisler ile PKK/YPG Türkiye karşıtı propaganda yapıyor

Askeri kaynaklar, özellikle PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün intihar bombacıları ile saldırılar düzenleyerek istikrarsızlık yaratmaya ve bölgeye tutunmaya çalıştığını kaydediyor. Kaynaklar, Türkiye'ye nefretini gizlemeyen ve bunu kırmızı boya ile duvarlara "1915" yazarak gösteren Ermeni milislerin de değişik yapılanmalar oluşturup eylemlerde bulunma ihtimalleri olduğunu belirtiyor.