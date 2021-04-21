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İstanbul'da 'Yeditepe huzur' denetimi

'da eş zamanlı olarak " " denetimleri yapıldı. Denetimlere özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopteri de destek verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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İstanbul'da 'Yeditepe huzur' denetimi

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak 12 'inci denetimleri gerçekleştirdi.

Denetime özel harekat polisleri ve polis helikopteri de destek verdi.


'nde kurulan denetim noktasında şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Şüpheli kişilerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Denetimlerde narkotik köpeği "Reksö" araçların içinde arama yaparken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi. Denetimler sırasında yolunu kullanan iki sürücüye ceza kesildi.

'ndeki denetimde de şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

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