21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MEB’den ‘Nutuk’ açıklaması: İnceleme başlatıldı

MEB’den ‘Nutuk’ açıklaması: İnceleme başlatıldı

Son dakika haberine göre... MEB'den yapılan açıklamada, , ilçesindeki okullarda “ Nutuk” adlı kitabın dağıtımının engellendiği iddiasını incelemek üzere iki müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
ABONE OL
MEB’den ‘Nutuk’ açıklaması: İnceleme başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki Nutuk'un dağıtımına yönelik iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mersin ili Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak Bakanlığımız Maarif Müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA