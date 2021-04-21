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CHP'li Engin Altay Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı idamla tehdit etmesinin ardından mağdur rolü oynamaya çalıştı

Başkan 'a yönelik "Sonu Menderes'e benzemesin" diyerek tepkileri üzerine çeken CHP'li ,tepkiler sonrası geri adım attı. Kendisine tepki gösterenlere "Erdoğan, etrafındaki trollerin tezgahına gelmiş" diyerek hakaret eden Altay'ın Başkan Erdoğan'ı tehdit etmesinin ardından mağdur algısı yaratması da tuhaf karşılandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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CHP'li Engin Altay Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı idamla tehdit etmesinin ardından mağdur rolü oynamaya çalıştı

CHP Grup Başkanvekili , katıldığı özel bir TV kanalının canlı yayınında milletin iradesini ve Başkan 'ı hedef aldı.

Altay, Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı konuşmasında sonrası darbeciler tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i hatırlatarak, "Sonu benzemesin" ifadeleriyle tehdit savurdu.

DARBECİLER İDAM ETMİŞTİ

Altay'ın Başkan Erdoğan'ı tehdit ederken örnek gösterdiği Merhum Başbakan Adnan Menderes darbeciler tarafından idam edilmişti.

"Yeter söz milletindir." diyerek çıktığı siyaset yolunda güçlü hayalini politikaları ve kalkınma atılımlarıyla gerçekleştirmeye çalışan Menderes, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrası darbeciler tarafından idam edildi.

"TEPKİLERİ GÖRÜNCE..."

Gelen tepkilerin üzerine geri vites yapan CHP'li Engin Altay, "Menderes benzetmesi"ne ilişkin, "Ne böyle bir ümidim var ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok." ifadelerini kullandı.

"BEN GEREĞİNİ YAPARIM"

Altay, "Ne böyle bir ümidim var ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok" dedi.

HAKARET ETTİ!

Konuşmasını sürdüren Engin Altay pişkince, Başkan Erdoğan'a ettiği tehditi eleştirenlere hakaret etti. "

Belli ki Sayın Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş" diyen Altay, "Erdoğan, etrafındaki trollerin tezgahına gelmiş" şeklinde konuştu.

İşte Altay'ın pişkinlikte zirve yaparak yaptığı o skandal açıklama;

"Ne böyle bir ümidim var ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok. Belli ki Sayın Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş. Erdoğan, etrafındaki trollerin tezgahına gelmiş. Kendisine, savcılara ve dileyenlere sosyal medya hesaplarımdan konuşmamı izlemelerini tavsiye ediyorum. Açık gerçeğe rağmen çarpıtmayla, yalanla algı oluşturmaya çalışıyorlar. Neredeyse her gün bir örneğini gördüğümüz şekilde, trol aklı ile sanal alemde, sosyal medyada kendileri gibi düşünmeyen, eleştiren, yaşadığı sıkıntıları ifade edenleri linç ediyorlar."

'MAĞDURUM' ALGISI YARATTI

Başkan Erdoğan'ı önce tehdit eden sonra gelen tepkiler üzerine geri vites yapan CHP'li Altay, Erdoğan'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, Ankara Cumhuriyet Savcılığının jet bir soruşturma açtığını ve RTÜK'ün de konuyu derhal gündemine aldığını söyledi. Altay, "darbe girişimi yaftalaması" peşinde olunduğunu iddia ederek 'mağdurum' algısı yaratmaya çalıştı.

Altay, "Bana yapılan hakaretleri ben de yargıya taşıyacağım." ifadesini kullandı.

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