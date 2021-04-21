Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 128 milyar dolar yanıtı: "CHP’nin çaresizce yürüttüğü bildik dezenformasyon süreci"

REZERV BİLONÇODA YER DEĞİŞTİRİR

"Siz Merkez Bankası bilançosunu herhangi şirket bilançosu gibi okuyamazsınız, bu bağlamda Merkez Bankası bilançosunun pasifinde yer alan rezervlerin aktif karşılığı, dalgalı kur rejimi gereği, aynı zamanda, ödemeler dengesi bilançosunda da okunabilir. Yani rezerv kaybolmaz ülke bilançosunda yer değiştirir."

"Dalgalı kur rejiminde Merkez Bankaları kur hedeflemez ama olağanüstü dönemlerde kurdaki büyük dalgalanmaları ve spekülatif atakları önlemek için piyasaya doğrudan ve/veya dolaylı olarak müdahale ederler."