Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 128 milyar dolar yanıtı: "CHP’nin çaresizce yürüttüğü bildik dezenformasyon süreci"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar dolar nerede?" söylemine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bu meseleyi "CHP’nin çaresizce yürüttüğü bildik dezenformasyon süreçlerinden birisi" olarak tanımlayan Ertem, "Buhar olmuş ve birilerine satılmış bir rezerv yoktur.Bu meblağ iktisadi çevrimin içindedir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin bugünkü grup toplantısında 128 milyar dolar konusunda yaptığı konuşmasında kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi.
"ÇARESİZCE YÜRÜTÜLEN..."
"Bugün Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında adımı da geçirerek "128 milyar" konusunu açmış. IMF'ci Faik'e anlatır gibi anlatacağım böylece KK'da anlar diye düşünüyorum.128 milyar meselesi CHP'nin çaresizce yürüttüğü bildik dezenformasyon süreçlerinden birisidir."
BUHAR OLMUŞ VE SATILMIŞ BİR REZERV YOK
"Buhar olmuş", "birilerine" satılmış bir rezerv yoktur.Bu meblağ iktisadi çevrimin içindedir.Türkiye, dalgalı kur rejimini enflasyon hedeflemesi ile birlikte uygulamaktadır. TL de konvertibl bir para birimidir.İlaveten Türkiye tam açık bir piyasa ekonomisi uygulayan bir ülkedir."
MERKEZ BANKASI KURU BELİRLEYEMEZ
"Tanım-model- gereği bu durumda Merkez Bankası faizi-piyasa koşulları ve hedefi gereği-belirler ama kuru belirleyemez ve hedefleyemez. Yine model gereği Merkez Bankası bilançosu ülkenin ödemeler dengesinin bir fonksiyonu olarak okunur ve ortaya çıkar."
REZERV BİLONÇODA YER DEĞİŞTİRİR
"Siz Merkez Bankası bilançosunu herhangi şirket bilançosu gibi okuyamazsınız, bu bağlamda Merkez Bankası bilançosunun pasifinde yer alan rezervlerin aktif karşılığı, dalgalı kur rejimi gereği, aynı zamanda, ödemeler dengesi bilançosunda da okunabilir. Yani rezerv kaybolmaz ülke bilançosunda yer değiştirir."
"Dalgalı kur rejiminde Merkez Bankaları kur hedeflemez ama olağanüstü dönemlerde kurdaki büyük dalgalanmaları ve spekülatif atakları önlemek için piyasaya doğrudan ve/veya dolaylı olarak müdahale ederler."
GEÇİCİ SÜRE KULLANABİLİR
"Merkez Bankası brüt rezervleri bunun için geçici bir süre kullanabilir. Döviz penceresinden bu işlemleri doğrudan ya da piyasa yapıcı bankalar üzerinden dolaylı olarak yapar."
"Dalgalı kur rejiminde merkez bankasının piyasa yapıcı banka/bankalar üzerinden döviz arzı yapması kurdaki oynaklığı önlemek içindir."
İŞLEM SONUNDA NE OLABİLİR?
Bu işlem sonucunda döviz a) hanehalkları b) işletmeler c) kamu tarafından talep edilebilir. Peki bu arz ve talep sonucunda ne olur; olan şudur: merkez bankasının arz ettiği döviz, DTH'lara, şirketlerin ve kamu iktisadi işletmelerin döviz açık pozisyonuna -borç ödemeye- gider.
Yani belirsizlik dönemlerinde merkez bankasının döviz penceresinden ya da piyasa yapıcı bankalar üzerinden döviz arzı:
a) kur spekülasyonunu önler, kur ataklarının önüne geçerek piyasa belirsizliğini ortadan kaldırır.
b) belirsizlik döneminde hanehalklarının, şirketlerin ve kamunun döviz açık pozisyonunu azaltır ki bugün Türkiye, ekonominin bu üç ana oyuncusu açısından, döviz borçlusu olarak dünyanın en rahat ülkesidir. Yapılan budur.
DÖVİZ SORUNU YOKTUR
Bugün Türkiye'nin kısa vadeli dış borç ve cari açık açısından bir döviz sorunu yoktur. Dalgalı kur rejimi uygulayan ve açık ekonomilerde rezervler brüt olarak ele alınır.
BİR GÜVEN ARACIDIR
Kısa vadeli dış borç ve dış açık konusunda rezervler tabi ki bir güven aracıdır ama rezervleri güçlendiren de ülkenin küresel rekabet gücü ve ihracat potansiyelidir.
İHRACATIMIZ HIZLA ARTIYOR
Türkiye, bugün ihracatı en hızlı artan ülkelerden birisidir. Merkez Bankası reeskont kredileri bazlı da rezervlerini hızla güçlendirme potansiyelini taşımaktadır.
"SONUÇ OLARAK..."
Sonuç olarak; ne buhar olan 128 milyar dolar vardır ne de "birilerine" satılan döviz. Kaldı ki açık bir ekonomide hele ki merkez bankası dalgalı kur rejimi uyguluyorsa brüt rezerv her an değişir, onun için böyle bir kesin rakama ulaşmak model gereği imkansızdır.
1)Bugün @kilicdarogluk grup toplantısında adımı da geçirerek "128 milyar" konusunu açmış. IMF'ci Faik'e anlatır gibi anlatacağım böylece KK'da anlar diye düşünüyorum.128 milyar meselesi CHP'nin çaresizce yürüttüğü bildik dezenformasyon süreçlerinden birisidir.— cemil ertem (@cemilertem) April 20, 2021
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