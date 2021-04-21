Kabine'de değişiklikler! 3 yeni Bakanın isimleri belli oldu
Son dakika haberi... Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında bildirilen Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verildi. Pekcan'ın yerine Mehmet Muş getirilirken, yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin atandı.
Detaylar geliyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.