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Kabine'de değişiklikler! 3 yeni Bakanın isimleri belli oldu

Son dakika haberi... 'nin mükerrer sayısında bildirilen Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Ticaret Bakanı 'ın görevine son verildi. Pekcan'ın yerine getirilirken, yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atandı.

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Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Kabine'de değişiklikler! 3 yeni Bakanın isimleri belli oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.

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