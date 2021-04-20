PKK'da SİHA korkusu! Yolcu uçaklarından bile saklanıyorlar

ÇARPICI İFADE: TACİZ, TECAVÜZ, KORKU

Z.K. daha 17'sindeyken, ailesi tarafından akrabası ile evlendirilmek istenmiş, onu kandıran arkadaşı tarafından sözde özgürlük yaşayacağı PKK'ya teslim edilmişti. 6 yıl aç susuz kaldığı ve mağaralarda taciz ve işkence gördüğü PKK'nın elinden kaçtı ve güvenlik güçlerine teslim oldu. Kuzey Irak'taki Haftanin kampında iki ayda bir banyo yaptıklarında bile kendilerini şanslı hissettiklerini anlatan Z.K., PKK'daki SİHA korkusunu şöyle anlattı: