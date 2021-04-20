Ankara'da 'Arsa Avcısı' operasyonu! 106 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberine göre: Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda Avukat ve Kamu görevlilerinde bulunduğu 106 kişi ‘Arsa Avcısı’ operasyonu ile gözaltına alındı.
Ankara'da kendilerini Kamuda görevli Daire Başkanı olarak gösteren örgüt üyeleri, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle müşterilerini kandırıp dolandırdı. Suç örgütü dolandırdıkları kişilerin ardından alay ettiği ortaya çıktı. Örgüt, dolandırıcılıktan 300 milyon liralık vurgu yaptı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan 106 kişiden oluşan suç örgütünün olduğunu belirledi.
Polis ekiplerin 2 yıl süren teknik ve fiziki takip ile suç örgütünün çalışma şemasının detaylarını ortaya çıkardı. Örgüt üyeleri, devlet büyükleri ile yakın oldukları izlenimi verdi. Mağdurları ikna etmede ise avukatlık ofisi veya şirket ofislerini kullandılar.
DAİRE BAŞKANI OLARAK KENDİLERİNİ TANITMIŞLAR
Kamu görevlisi olan örgüt üyeleri, kamu binasında kendilerine oda ayarladı. Daire Başkanı olarak kendilerini tanıtarak mağdurlar arasında sahte sözleşme imzalandılar.
Örgüt üyeleri, Kamu idarelerinin isim kısaltmalarını kullanarak şirket açtılar. Mağdurlar parayı şirket hesaplarına yatırırken kamu kurumunun hesabına yatırdığını düşündüler.
TAPU MEMURLARININ YERİNE GEÇMİŞLER
Örgüt üyeleri, SMS paketi satın alarak 'Tapu Müdürlüğü' başlığı ile işlemlerin başlatıldığı yönünde anlaştıkları müşterilere SMS gönderdiler.
Tapu Müdürlüğünde irtibatlı oldukları kamu görevlilerini kullanılarak memurların işlem yaptığı alana örgüt üyeleri geçerek memur gibi işlem yapıp mağdurlara sahte tapu teslim ettikler.
Yer teslim tutanağı yapıyor izlenimi vererek, örgüt üyelerine ait araçlara 'Kamu Taşıtı'olduğu izlenimi veren araç kartı koyarak araziyi mağdurlara göstermeye bu araçlar ile gittiler. 160 mağdurdan bu yöntemle 300 milyon lira dolandırdılar.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ 1 YILDA İŞ ADAMI OLDU
2016 yılından önce hiçbir malvarlığı bulunmayan örgüt yönetici ve üyelerinin zenginleşerek Lüks araçlar satın aldıkları ve Rezidance dairelere taşındıkları ortaya çıktı.
Liderlerden Atakan A. dolandırıcılıktan kazandığı para ile lüks araçların satıldığı oto galeri işini kurduğu belirlendi. Temizlik görevlisi olan örgüt üyesi, dolandırıcılıktan kazandığı para sayesinde bir yıl içerisinde iş adamı olduğu görüldü.
ÖNCE DOLANDIRDILAR SONRA ALAY ETTİLER
Ekiplerin, yaptığı teknik takip sonucunda mağdurları aldatarak yüklü miktarda paralarını aldıktan sonra örgüt içerisinde mağdurun gıyabında alay etttiklerini tespit edilirken bazı mağdurları bir kez dolandırdıktan sonra mağdurların farkına varmaması durumunda, arsanın değerlendiğini söyleyerek ikinci kez dolandırdılar.
106 GÖZALTI
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını tamamlanasının ardından 14 ilde eş zamanlı 400 polisin katılımıyla 'Arsa Avcısı' operasyonu düzenlendi. Yapılan baskında liderlerden Atakan A., Hasan Y., Turhan B., Gökhan Y. ve avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı.
Ankara Mali Şube Müdürlüğü ile MASAK'ın ortak çalışma sonrasında suçtan elde edilen gelirler kapsamında Örgüt yönetici ve üyelerine ait 8 Adet araç, 40 işyeri, konut, arsa ve 30 milyon liraya el konuldu.
Soruşturma sürecinde Kamuya ait arazilerin hazine adına satışını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile koordineli olarak çalışıldı.
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