Ankara'da 'Arsa Avcısı' operasyonu! 106 kişi gözaltına alındı

Ankara'da kendilerini Kamuda görevli Daire Başkanı olarak gösteren örgüt üyeleri, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle müşterilerini kandırıp dolandırdı. Suç örgütü dolandırdıkları kişilerin ardından alay ettiği ortaya çıktı. Örgüt, dolandırıcılıktan 300 milyon liralık vurgu yaptı.