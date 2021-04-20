MASON mahrem yapılanmasından Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Fatih Gürsul çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in üst düzey bir mahrem imama "Bu bir sır. Arkadaşlar bunu kimseye duyurmasınlar. Hoca bu işlere de el atmış dedirtmesinler" dediği MASON mahrem yapılanmasının ayrıntılarına SABAH ulaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı olan ve 28 bin kez ByLock'a erişim sağlayan Fatih Gürsul'un da yapıda yer aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar: