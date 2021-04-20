MASON mahrem yapılanmasından Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Fatih Gürsul çıktı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Arkadaşlar bunu kimseye duyurmasınlar" dediği MASON mahrem yapılanmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Yapıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul da yer alıyor.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in üst düzey bir mahrem imama "Bu bir sır. Arkadaşlar bunu kimseye duyurmasınlar. Hoca bu işlere de el atmış dedirtmesinler" dediği MASON mahrem yapılanmasının ayrıntılarına SABAH ulaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı olan ve 28 bin kez ByLock'a erişim sağlayan Fatih Gürsul'un da yapıda yer aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar:
Örgütün akademisyen yapılanması, MASON mahrem yapılanmasıyla irtibat kurarak uygun adayları MASON yapmayı hedefledi. Gürsul, bu yapılanmada "öğrenci" olarak yer aldı. MASON mahrem yapılanmasına üye olan öğrencilere örgüt tarafından "Duvarcı", Rotary kulübü öğrencilerine ise "Peyzajcı" denildi.
Örgüt, adayları seçerken ilk şart olarak örgüt içinden ve örgüte tam olarak bağlı olmalarını gözetti. Seçilecek kişilerin örgüt kurumlarında okumamış ve çalışmamış olmasına dikkat edildi. MASON localarına sızdırılacak kişilerin aynı zamanda loca faaliyetlerine de uygun olması şartı kondu. Yerleştirilen elemanlar vasıtasıyla MASON locaları FETÖ zihniyetiyle yönlendirilmek istendi.
Örgüt, locaların ticari zincirine girmek istedi. Hedef, öğrencilerin MASON localarının en üst kısmı "Malta Şövalyeleri" noktasına kadar ulaşmasını sağlamaktı. Öğrencilerin, üyelik aidatları, kulüp yemekleri ve gezileri gibi tüm masraflar örgüt tarafından karşılandı. Öğrencilere kendi üzerine kayıtlı telefon numaraları ve resmi işlerde kullandıkları e-mail adreslerini localara vermemeleri yönünde MASON mahrem yapılanması imamları tarafından talimat verildi.
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