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MASON mahrem yapılanmasından Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Fatih Gürsul çıktı

elebaşı 'in "Arkadaşlar bunu kimseye duyurmasınlar" dediği mahrem yapılanmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Yapıda CHP lideri 'nun eski danışmanı da yer alıyor.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 20.04.2021
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MASON mahrem yapılanmasından Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Fatih Gürsul çıktı

() elebaşı 'in üst düzey bir mahrem imama "Bu bir sır. Arkadaşlar bunu kimseye duyurmasınlar. Hoca bu işlere de el atmış dedirtmesinler" dediği mahrem yapılanmasının ayrıntılarına SABAH ulaştı. Başkanı 'nun eski danışmanı olan ve 28 bin kez ByLock'a erişim sağlayan 'un da yapıda yer aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar:

Örgütün akademisyen yapılanması, MASON mahrem yapılanmasıyla irtibat kurarak uygun adayları MASON yapmayı hedefledi. Gürsul, bu yapılanmada "öğrenci" olarak yer aldı. MASON mahrem yapılanmasına üye olan öğrencilere örgüt tarafından "Duvarcı", öğrencilerine ise "Peyzajcı" denildi.

Örgüt, adayları seçerken ilk şart olarak örgüt içinden ve örgüte tam olarak bağlı olmalarını gözetti. Seçilecek kişilerin örgüt kurumlarında okumamış ve çalışmamış olmasına dikkat edildi. MASON localarına sızdırılacak kişilerin aynı zamanda loca faaliyetlerine de uygun olması şartı kondu. Yerleştirilen elemanlar vasıtasıyla MASON locaları FETÖ zihniyetiyle yönlendirilmek istendi.

Örgüt, locaların ticari zincirine girmek istedi. Hedef, öğrencilerin MASON localarının en üst kısmı "" noktasına kadar ulaşmasını sağlamaktı. Öğrencilerin, üyelik aidatları, kulüp yemekleri ve gezileri gibi tüm masraflar örgüt tarafından karşılandı. Öğrencilere kendi üzerine kayıtlı telefon numaraları ve resmi işlerde kullandıkları e-mail adreslerini localara vermemeleri yönünde MASON mahrem yapılanması imamları tarafından talimat verildi.

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