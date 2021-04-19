Türkiye'nin SİHA gücü! Akıncı kıskandıracak

Bu alanda artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Artık ihraç etmeye de başladık. Ayrıca 7-8 ülke ile görüşmeler sürüyor. Şu an geliştirmeye devam edilen AKINCI ve AKSUNGUR İHA'larımız bizi bu alanda çok farklı bir yere getirecek" dedi.