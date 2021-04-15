Dr. Amara kod adlı terörist SİHA ile öldürülmüştü! Ajandasından saldırı planları çıktı
Diyarbakır’da ölü ele geçirilen ‘Dr. Amara’ kod adlı terörist Müzeyyen Aydınlı’nın üzerindeki not defterinden saldırı planları çıktı. Harekete geçen İstanbul polisi, kamu kurumlarının fotoğraflarını çeken 8 şüpheliyi yakaladı. Teröristlerin İstanbul Adalet Sarayı, Yavuz Selim Polis Merkezi, Tuzla Piyade Okulu ve Bayrampaşa Çevik Kuvvet çevresinde keşif yaptıkları belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü PKK'nın İstanbul'da saldırı düzenlemek istediği kamu kurum ve kuruluşlarının fotoğraflarını çeken 8 şüpheliyi yakaladı. İstanbul polisini PKK adına çalışan 8 şüpheliye götüren olay Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 Ekim 2020'de SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirilen 'Amara' kod adlı teröristin üzerinden çıkan not defteri oldu. Yeni Şafak'ın haberine göre İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride 10 milyon lira ödülle aranan, PKK'nın sözde orta saha Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu Dr. Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinden kentlerde yaşayan işbirlikçilerin bilgileri çıktı.
Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 'Eren- 4' Operasyonu kapsamında ele geçirilen malzemeler içerisinde PKK'lı teröristlerin İHA ve SİHA'lardan korunmak amacıyla metal başlık kullandıkları da ortaya çıktı.
Terörist Amara'nın sığınağında jelikan adı verilen bidonlar içerisinde harici hard disk ve USB hafıza kartları ele geçirildi. Bu disk ve hafıza kartlarının içerisinden PKK'nın saldırı planları ve krokilerinin olduğu bir arşiv çıktı. Arşiv üzerinde titizlikle uzun bir inceleme yapan ekipler, terör örgütü PKK'nın İstanbul'da saldırı planladığını tespit etti. Arşivden çıkan belgelerde İstanbul Adalet Sarayı, Yavuz Selim Polis Merkezi, Tuzla Piyade Okulu ve Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesi'nin farklı açılardan çekilmiş bir çok fotoğrafı bulundu.
KEŞİF YAPMIŞLAR
Fotoğrafların ele geçirilmesinin ardından Amara kod adlı teröristin not defterinden çıkan isimler üzerinde araştırma yapan ekipler, teröristle bağlantılı işbirlikçilere ulaştı. İstanbul TEM ekipleri Diyarbakır'dan gelen bilgiler üzerine harekete geçti ve teröristle bağlantısını tespit ettiği şüphelileri izlemeye aldı. Şüphelilerin terörist Aydınlı'nın öldürülmesinden sonra sözde intikam almak için daha önceden fotoğraflarını çektikleri İstanbul Adalet Sarayı, Yavuz Selim Polis Merkezi, Tuzla Piyade Okulu ve Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesi etrafında keşif ve konumlandırma yaptığı tespit edildi.
Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçeleri ile bazı illerde geçen yıl terör örgütü PKK/YPG unsurlarınca çıkarılan orman yangınların talimatını veren 'Demhat Sperti' kod adlı terörist Mesut Taşkın, MİT tarafından geçen yıl 20 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Taşkın'ın yanında örgüt mensubu da operasyonda vuruldu. İki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon, SİHA tarafından saniye saniye kaydedildi.
Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesi ile PKK'nın yurt içine yönelik patlayıcı ve kadro aktarımına büyük darbe vuruldu.
BİLGİLERİ LİCE'YE GÖNDERMİŞLER
Şüphelilere yönelik ilk operasyonu teröristin öldürülmesinden 25 gün sonra 28 Ekim 2020'de düzenleyen İstanbul polisi, şüphelilerle bağlantılı işbirlikçileri yakalamak için İstanbul'daki kamu kurum ve kuruluşlarının fotoğraflarını çeken 8 şüpheliyi yakalamak için 6 Nisan günü 5 ilçede operasyon düzenledi. Yakalanan şüphelilerin örgüt talimatıyla saldırı düzenlenebilecek yerlerin farklı açılardan fotoğraflarını çektikleri, krokiler hazırladıkları ve bu bilgileri de örgüt kuryeleri ile Lice kırsalına gönderdikleri belirlendi. Şüphelilerin sorgularının ardından İstanbul'da PKK adına çalışan işbirlikçilerin deşifre edileceği ve operasyonun büyüyeceği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Nisan ayı evde bakım parası hangi illere yattı? Tüm detaylar
- Manchester City token ne zaman çıkacak? Manchester City tokenin fiyatı ne kadar, kaç TL?
- EDHO'da ezber bozacak gelişme! Herkes merak ederken ters köşe geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları uçacak...
- Emekli maaşı için dikkat! Çıkış yapmayan alamıyor! Dilekçe ve şartlar...
- Tesla coin ne zaman çıkacak? Tesla coin anlaşması yapıldı mı? Yorumlar...
- 4D'li taşeron işçilere müjde... Paralar anında hesaplara yatacak! Taşeronlar için 2021 ilave tediye müjdeleri…
- Kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ve kıraathaneler kapanacak mı? Genelge...
- O ödemelerde flaş değişiklik! SGK resmen duyurdu! Artık son 3 aydan değil 12 aydan...
- Emeklilere son dakika müjdesi! 10 bankadan promosyon açıklaması! Emeklilere 1800 TL ve 200 lira bonus...
- Galata Wind Enerji halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz tarihi belli oldu mu? Halkbank, Akbank hisse...
- Kısmi yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yasaklar bugün, bu akşam saat kaçta başlıyor? 14 Nisan yasakları...
- Hafta içi özel araçla ve otobüsle seyahat etmek yasak mı? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün mü?