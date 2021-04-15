Dr. Amara kod adlı terörist SİHA ile öldürülmüştü! Ajandasından saldırı planları çıktı

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 'Eren- 4' Operasyonu kapsamında ele geçirilen malzemeler içerisinde PKK'lı teröristlerin İHA ve SİHA'lardan korunmak amacıyla metal başlık kullandıkları da ortaya çıktı.

Terörist Amara'nın sığınağında jelikan adı verilen bidonlar içerisinde harici hard disk ve USB hafıza kartları ele geçirildi. Bu disk ve hafıza kartlarının içerisinden PKK'nın saldırı planları ve krokilerinin olduğu bir arşiv çıktı. Arşiv üzerinde titizlikle uzun bir inceleme yapan ekipler, terör örgütü PKK'nın İstanbul'da saldırı planladığını tespit etti. Arşivden çıkan belgelerde İstanbul Adalet Sarayı, Yavuz Selim Polis Merkezi, Tuzla Piyade Okulu ve Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesi'nin farklı açılardan çekilmiş bir çok fotoğrafı bulundu.