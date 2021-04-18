Milyonlar İstanbulluya flaş uyarı! "Çarşamba gününe kadar dışarı çıkmayın" Türkiye'de onlarca ile yağacak
Günlerdir devam eden çamur yağışı uyarısı meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından yinelendi. Meteoroloji tarafından yapılan sağanak yağmur açıklaması akıllara Afrika'dan gelecek olan çöl tozlarını getirdi. Prof. Dr. Hüseyin Toros, yağmurlar ile çöl tozlarının birleşmesiyle çamur yağacağını belirtti. Türkiye'nin birçok ilinde görülecek bu durumun çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sağanak açıklamalarının ardından bir uyarı da Prof. Dr. Hüseyin Toros'tan geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, Afrika'dan Türkiye'ye gelen çöl tozuna dikkat çekti.
Dün başlayan ve Çarşamba gününe kadar yurtta etkili olacak çöl tozları hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Dün itibariyle ve bugün hatta yarın daha da yoğun olmak üzere Çarşamba gününe kadar ülkemiz üzerinde bol miktarda Afrika'dan gelen çöl tozu hakim. Şimdi bu çöl tozu Afrika'daki kuvvetli rüzgârlarla beraber yeryüzünden atmosfere güney yönlü hava hareketleriyle ülkemize kadar geliyor." dedi.
Toros açıklamasında, "Yukarı seviyelerde olduğu için biz onu yer seviyesinde göremiyoruz. Gözle göremeyeceğiz. Toz miktarına baktığımızda yoğun bir toz değerinde artış görürsek bugünlerde o çöl tozudur" şeklinde konuştu.
Toros sözlerine şöyle devam etti;
"Daha çok yağışlarla iniyor. Biz yağışlarla indiği zaman yağmurdan sonra bilhassa parlak yüzeylerde çamur izleri kaldığı için halk dilinde 'Çamur yağmuru yağdı' diyorlar. Banklarda, arabaların üzerinde bu çamur izlerini görmek mümkün"
"BİTKİLERE DOĞAL GÜBRE OLDUĞU İÇİN 'BEREKET YAĞMURLARI' DERLER"
Çöl tozunun insanda solunum yollarına zarar verebileceğini ancak bitkiler için doğal gübre olduğunu belirten Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Çöl tozunun içeriğinde oradaki eski kaya parçacıklarının parçalanmış hali, mineraller, zengin bir içerik var. Bu tozları vücuda yoğun bir şekilde alırsak solunum sistemlerinde zarar meydana getiriyor. Ama çöl tozu ekolojik sistem için bir besin kaynağı. Etrafımızdaki yeşillikler için bitkiler için doğal gübre olarak görüyoruz. Eski insanlar nisan yağmurlarını 'Bereket Yağmurları' olarak isimlendirirler. Bunun sebebine baktığımız zaman bahar aylarında ülkemize Afrika'dan Arap Yarımadası'ndan çöl tozu geliyor. İçerisindeki zengin besin kaynakları bitkilerin temel ihtiyacı olan gübre ihtiyacını karşıladığı için atalarımız nisan yağmurlarını bu şekilde isimlendirmişlerdir" dedi.
VATANDAŞLARI UYARDI
Çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek çöl tozları için vatandaşları uyaran Prof. Dr. Toros, "Bu çöl tozu zaman zaman belli yerlerde görüş mesafesinde düşüşlere yol açabilir. Yine radyo frekanslarında ve iletişim kanallarında yayın kesintilerine yol açabilir. Bunlar doğal süreçlerdir. Çarşamba gününe kadar yoğun şekilde çöl tozu etkisinde kalacağız, olumsuz etkilenmemek için yine dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamakta fayda görüyorum" dedi.
"ŞU ANDA İSTANBUL'DA GÖRDÜĞÜMÜZ PUS"
İstanbul'da sabah saatlerinde birçok ilçede etkili olan puslu havayı da değerlendiren Prof. Dr. Toros, "Şu anda İstanbul'da gördüğümüz pus. Yani küçük su zerrecikleri. Çok yoğun olursa sis diyoruz. Yoğunluğu az ise pus diyoruz. Ülkemizde sistem geçişleri var şu an. Öğleden sonra havadaki hareketlenme ile beraber dağılacaktır" dedi.
"AMAZONLARIN BESİN KAYNAĞI"
Toros, "Bereket Yağmuru" için yapılan bir araştırmaya da vurgu yaptı. Toros, "Amazonların en önemli besin kaynağı uzun zamandır araştırılıyordu. Araştırmalarda, 'Bereket Yağmurları' dediğimiz yağışların içindeki minerallerin üzerinde duruluyor" ifadelerini kullandı.
GÖKTEN YAĞAN GÜBRE...
Yapılan bazı bilimsel çalışmalar çöl tozları içerisinde; silikat,sülfat, kuvars, yüksek kalsiyum parçacıkları, demir, fosfor, kurum, karbon bakımından zengin diğer parçacıklar olduğu tespit edildi.Toros, "Çiftçilerimize bedava gökten gübre yağıyor. Hayırlara vesile olsun" dedi.
MARMARA İÇİN YAĞMUR UYARISI
Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Bölgede aralıklı yağmur ve sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği bölgenin doğusunda toz taşınımı öngörüldüğünden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
VALİLİK DE UYARDI
Öte yandan, Bursa Valiliği tarafından hava durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; İlimiz genelinde toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.
METEOROLOJİ'DEN FIRTINA MESAJI
Rüzgarın; Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz'de yarın (17.04.2021 Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren, İç Anadolu Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde Pazar (18.04.2021) sabah saatlerinden itibaren güney (Lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 Km/saat), Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde zaman zaman kuvvetli Fırtına (60-90 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KAR ERİMESİ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren hissedilir derecede artarak mevsim normallerine çıkacağı, hafta sonunda ise güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklık artışlarının Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bulunan kar örtüsünün erimesini hızlandıracağı değerlendiriliyor. Kar erimesinin sebep olabileceği, su baskını, ulaşımda aksamalar ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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