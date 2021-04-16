Son dakika: Vatandaş sıkı tedbir alınmasını destekliyor: Tüm şehirler kapatılsın

SADECE YÜZDE 60'I AŞIYA GELDİ

Günlük Kovid-19 vaka tablosu da vatandaşlara soruldu. Katılımcıların yüzde 89.2'i bireysel önlemlerin alınması için vaka sayılarının paylaşılmasına destek verirken, yüzde 10.8'i toplumda korku ve panik yarattığı için karşı çıktı.