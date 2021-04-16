Türk mühendisler, koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiren elyaf üretti

Test ve üretim aşamasında birçok farklı metotların denendiğini belirten Koru, "Çinko bazlı elyaf içerisine hapsederek oluşturduğumuz elyafın hem çevresel hem de sağlık açısından en iyi performansı gösterdiğini belirledik. Yaptığımız en son testlerde 'Everfresh' elyafın koronavirüse karşı yarım saatte yüzde 97,48 etkinlik gösterdiğini belgeledik." diye konuştu.