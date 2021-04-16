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Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

haberine göre; salgınıyla mücadele kapsamında kısmı kapanmaya giden için kritik dönem. Başkan 'ın "Şayet vaka sayıları düşmezse çok daha sert tedbirler almak zorunda kalabiliriz" sözleri sonrasında devam eden artışlar bu yeni tedbirlerin neler olabileceği konusunda gözleri Bilim Kurulu üyelerine ve önerilerin gönderileceği yeni kabine toplantısına çevrildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

Koronavirüste kabine toplantısında alınan son dakika kararları işe yaramazsa gelecek yeni tedbir dönemine ilişkin öngörüler şekillenmeye başladı.

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vaka sayıları düşmezse çok daha sert önlemler alınabilir' açıklaması sonrası sert önlemlerin neler olabileceği konuşulmaya başlandı.

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

Kritik eşik günlük vaka sayılarının 25-30 binlere inmesi olacak.

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

VAKALAR 25-30 BİNLERE DÜŞMEZSE…

Beklenen gelişme yaşanırsa tedbirlerin etkileri 10 gün içinde tabloya yansıyacak. Eğer bu sağlanamazsa Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında belirttiği yeni, daha sert ve sıkı tedbirler gündeme gelecek.

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

VAKALAR DÜŞMEZSE RAMAZAN BAYRAMINDA 9 GÜN TAM KAPANMA

Hedeflenen rakamlara ulaşılamazsa Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak en az 9 günlük tam kapanma seçenekler arasında.

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

İSTENMEYEN TEDBİRLER MASAYA GELECEK!
İŞTE O ÖNLEMLER

Uzmanların bu konuda tam kapanmaya dahil edilebilecek tedbirlerle ilgili görüşleri şöyle:

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

Alışveriş Merkezlerinin kapatılması.

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin kapatılması.

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

Okulların tamamen kapatılması.

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

Özel sektör de daha kısa çalışma saatlerinin teşviki.

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

Ve kamuda daha kısa çalışma saati uygulamasının başlatılması.

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

BİLİM KURULU ÜYESİ İLHAN:
RAHALATMA OLMAZSA YENİ ÖNLEMLER SÖZ KONUSU OLABİLİR

Öte yandan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 2 haftalık kısmi kapanma sürecinde öncelikli hedefin vaka sayısını 50 binin altına düşürmek olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Vakalar düşmezse bundan bir sonraki aşama AVM'lerin, kuaför, berber salonlarının kapatılması, okula giden çocukların (8 ve 12'nci sınıflar ile okul öncesi) artık hiçbirinin okula gitmemesi, özel sektör ve kamuda çalışma ile ilgili kısıtlamanın iyice arttırılması gibi bileşenler söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki haftalık dönemde hedeflenen iyileşme olmazsa daha sert önlemler alınabileceğini söylemişti

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı son dakika açıklamalarında kovid vaka sayısının aşağıya doğru yol alması gerektiğini belirterek şunları aktardı "Buna paralel olarak da hem ağır hasta hem de vefat sayısının daha aşağıya doğru yönelmesi gerekiyor. İlk önceliğimiz vaka ayısı. Sürecin başından beri bunu dile getiriyoruz; vaka sayısı azalmadan bir şeyi kontrol etme şansımız pek yok"

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

İlhan şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz vakaların bir bölümü hasta oluyor, onların bir bölümü 10-15 gün sonra ağır hasta oluyor, maalesef bunların da bir bölümü 10-30 gün arasında ortalama olarak hayatını kaybediyor. Bunun için bizim ilk işimiz vaka sayısını düşürmek"

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

KADEMELİ HEDEF ÖNCE 50 BİN SONRA 40 BİNLİ VAKA SAYILARI

Prof. Dr. İlhan, 2 hafta içindeki beklentilerine ilişkin, "Şimdiki beklentimiz 15 gün sonra öncelikli olarak vakalar 50 binin altına düşmeli, sonra 40 binin altı gibi rakamları beklemek mümkün. Kısıtlama olunca etkisi ancak 7-14 gün arasında ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımızın kurallara uyması ile birlikte bu mümkün. Aynı zamanda 65 yaş üzeri 4 kişiden birisi aşısını olmadı.

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

Bunların da yapılmasıyla beraber daha aşağıya gitmek mümkün; önce 50 bini, sonra 40 bini hedef belirlemek gerekiyor; ulaşılabilir hedefler seçmek gerekiyor ki onu gerçekleştirince devamında ona göre yol almak için" diye konuştu.

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

BİR SONRAKİ AŞAMA AVM, KUAFÖRLERİ KAPATILMASI

Prof. Dr. Necmi İlhan, eğer 2 hafta içinde vakalar düşmez ve artmaya devam ederse alınabilecek yeni önlemlere ilişkin şöyle konuştu:

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

BİR DİZİ YENİ TEDBİR

Bundan önce bu deneyimlerimizi hep beraber yaşadık. Bundan bir sonraki aşama AVM'lerin kapatılması, kuaför, berber salonlarının kapatılması, okula giden çocukların artık hiçbirinin okula gitmemesi, özel sektör ve kamuda çalışma ile ilgili kısıtlamanın iyice arttırılması gibi bileşenler söz konusu olabilir.

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

GAYRET ZAMANI Mevcut kısıtlamalar hepimizin faydası için, hepimizin gayret göstermesi gerekiyor. Kurallara uymazsak, nisan-mayıs ayında hiç istemediğimiz zamanlarda yaşadığımız durumlara gelebiliriz, yine kayıplarımız çok fazla miktarda artabilir. Hepimizi kurallara uyma konusunda gayrete davet etmek istiyorum. Artık hepimiz gördü, kurallara uyulduğu takdirde vaka sayımız azalıyor ve günlük hayatımıza daha çok dönüyoruz.

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

BAŞARSAK BİLE DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ

Varsayalım ki kurallara uyduk vaka sayımız 15 gün sonra ya da 1 ay sonra 10 binin altını gördü. O zaman da biz temkinli olmalıyız, kurallara uyma konusunda gayret etmeliyiz, aşımızı yine olmamız gerekiyor ki tekrar bu günlere gelmeyelim. Deyim yerindeyse corona virüsle yaşamaya alışmamız gerekiyor.

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KISMİ KAPANMA İŞE YARAMAZSA ATILACAK ADILARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI:

"Koronavirüste aşılamada toplamda 19 milyonu bulan rakamımızla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Tedarik imkanlarını geliştirerek bu rakamı arttırmak için zorluyoruz. Vaka artışında ister istemez tedbirleri sıkılaştırmak zorunda kalıyoruz."

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

HER FIRSATTA TEDBİRLERİ GEVŞETMEYE ÇALIŞTIK AMA…

Bulduğumuz her fırsatta tedbirleri gevşetmeye gayret gösterdik. Vaka ve vefatların arttığı dönemlerde tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur kalıyoruz.

Koronavirüste vakalar düşmezse 9 gün tam kapanma gündemde!

AŞININ DÜŞÜŞE ETKİSİ TESPİT EDİLDİ

Kabine toplantımızda süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik. Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyileştirme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz. Aşı sırası gelenlerin bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayısını düşürmesi rakamlarla tespit edilmiştir.

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