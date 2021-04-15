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Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Uzman isimler uyardı! Tam kapanma gelebilir

Koronavirüs vakalarının artması üzerine alınan tedbirlerin Razaman ayı için artırılması üzerine akıllara "Tam kapanma olacak mı?" (Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı gelecek mi?) sorusu geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarının ardında milyonlar vaka sayılarını takip etmeye başladı. Uzman isimler ise 2 haftalık süreçte vaka sayılarının düşmemesi üzerine Ramazan Bayramı'nda 'tam kapanma' kararının alınacağını duyurdu. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Giriş Tarihi: 15.04.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 10:17
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Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Uzman isimler uyardı! Tam kapanma gelebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni vaka sayısı milyonların dikkatini çekti. Vaka sayısı Türkiye genelinde 60 bini geçerken, akıllara Ramazan Bayramı geldi. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni tedbirler ve 2 haftalık sürecin ardından vakalarda azalma olmaması durumunda "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusu soruldu.

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Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Uzman isimler uyardı! Tam kapanma gelebilir

Kabine toplantısının ardından yeni koronavirüs yasaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta boyunca kısmi kapanma olacağını söyledi. Eğer vaka sayıları beklenilen seviyeye inmezse yeni kısıtlamaların gelebileceğini aktardı.

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Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Uzman isimler uyardı! Tam kapanma gelebilir

Ardından ne gibi yasakların uygulanacağı merak konusu oldu. İki haftalık süreç daha da kötüye giderse bayramda komple sokağa çıkma yasağı uygulanması bekleniyor.

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Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Uzman isimler uyardı! Tam kapanma gelebilir

Türkiye gazetesinin haberine göre, şehirler arası seyahatin ise tamamen duracağı düşünülüyor. Böylelikle akraba, eş dost ziyaretlerinin önüne geçilerek virüsün yayılımının yavaşlatılması hedefleniyor.

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Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Uzman isimler uyardı! Tam kapanma gelebilir

81 İLE YENİ GENELGE GİTTİ
Bu arada, İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede şu ifadeler yer aldı: Hafta içi saat 19.00'dan 05.00'e kadar, hafta sonu ise tamamen sokağa çıkmak yasak olacak.