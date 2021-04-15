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Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Uzman isimler uyardı! Tam kapanma gelebilir
Koronavirüs vakalarının artması üzerine alınan tedbirlerin Razaman ayı için artırılması üzerine akıllara "Tam kapanma olacak mı?" (Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı gelecek mi?) sorusu geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarının ardında milyonlar vaka sayılarını takip etmeye başladı. Uzman isimler ise 2 haftalık süreçte vaka sayılarının düşmemesi üzerine Ramazan Bayramı'nda 'tam kapanma' kararının alınacağını duyurdu. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Giriş Tarihi: 15.04.2021 09:28Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 10:17