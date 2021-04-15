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Son dakika: İBB’nin bütçesi 112 Milyar TL ama hizmet yok! Vatandaşın parası nereye gitti?

Son dakika haberine göre CHP'li İBB’nin 2 yılda aldığı borçlarla birlikte bütçesi 112 Milyar TL’yi buldu. Tek icraatı dönemine ait projelerin tekrar açılışını yapmak olan ’nun belediye bütçesini nereye harcadığı merak konusu oldu. Bu yıl İBB’nin 9 Milyar TL daha borçlanacağını söyleyen Başkanı ise, “Bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?” diye sordu.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Son dakika: İBB’nin bütçesi 112 Milyar TL ama hizmet yok! Vatandaşın parası nereye gitti?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan gelişmeler kamuoyunu rahatsız etmeye devam ediyor. Tek icraatı AK Parti dönemine ait projelerin tekrar açılışını yapmak olan Ekrem İmamoğlu'nun 112 Milyar TL'lik bütçeyi nereye harcadığı merak konusu oldu. Ayrıca reklam çalışmalarına da oldukça yüksek harcamalar yapıldığı bilinen İmamoğlu'nun bu yıl 9 Milyar TL daha borçlanacağı öğrenildi.

"BU KADAR PARAYI ATMADIĞINIZ TEMELLERE Mİ YOKSA REKLAM FİLMLERİNE Mİ HARCADINIZ?"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabında bu duruma tepki göstererek, "İBB'nin iştirakleri dâhil toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL. İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. Peki, bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?" ifadelerini kullandı.

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