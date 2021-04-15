15 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Van'daki terör operasyonunda 2 PKK'lı yakalandı

Van'daki terör operasyonunda 2 PKK'lı yakalandı

Valiliği 'da yapılan terör operayonu hakkında açıklama yaptı. Valilik, düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist yakalandığını duyurdu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
ABONE OL
Van'daki terör operasyonunda 2 PKK'lı yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı 2 terörist yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Tuşba ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 terörist yakalandı.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA