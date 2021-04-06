CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti'nin 10 yıldır uyguladığı yenidoğan bebek projesini yeniden keşfetti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yenidoğan bebeklere yönelik 4 aylık destek paketinin AK Parti ilçe belediyeleri tarafından 10 yıldır uygulandığı ortaya çıktı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Partili ilçe belediye başkanları; İBB Başkanı'nın, "3 çocuk tavsiye etmek kolay da masraflarını karşılamak kolay değil. Yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını 4 ay karşılayabilecek destek paketini ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz" şeklindeki açıklamasına çarpıcı cevaplar verdi.
BAKAN SELÇUK, İMAMOĞLU'NA İLÇE BELEDİYELERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk; Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımını etiketleyerek, "İlçe belediyelerimizin yıllardır yeni doğanlara yaptıklarını büyükşehir olarak keşfetmenizden dolayı memnun olduk" ifadelerini kullandı.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da, "Şimdilerde yeni doğan bebekler için destek paketi hazırlamaya kalkan İBB'yle, tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız" dedi.
İMAMOĞLU, YENİDOĞAN BEBEKLERE DESTEK PAKETİNİ AÇIKLADI!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "3 çocuk tavsiye etmek kolay da masraflarını karşılamak kolay değil. Yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını 4 ay karşılayabilecek destek paketini ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. Özellikle bebek ürünleri üreticilerimizi kampanyaya desteğe davet ediyorum" dedi.
SELÇUK: "HANİ GEREKİRSE TEKRAREN KEŞFETMEYİN"
Zehra Zümrüt Selçuk; Ekrem İmamoğlu'na paylaşımını etiketleyerek, "İlçe belediyelerimizin yıllardır yeni doğanlara yaptıklarını büyükşehir olarak keşfetmenizden dolayı memnun olduk. Ayrıca doğum/eğitim/sağlık/öksüz-yetim yardımı gibi çocuk odaklı desteklerimiz de var. 130 bin çocuğumuz düzenli SED almakta. Hani gerekirse tekraren keşfetmeyin" dedi.
GÖKSU: "BUNLAR EN AZ 10 YIL GERİDEN GELİYOR"
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Zehra Zümrüt Selçuk'u etiketleyerek, "Esen Bebe projemizle, 10 yıldır biz bu işi Esenler'de zaten yapıyoruz Sayın Bakanım. Bunlar en az 10 yıl geriden geliyor" dedi.
YILDIRIM: "İBB'YLE, TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da; "Ümraniye Belediyesi son 2 yılda 11 bin 167 mutlu aileyi 'Hoşgeldin bebek' çantasıyla ziyaret etti. Şimdilerde yeni doğan bebekler için destek paketi hazırlamaya kalkan İBB'yle, tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Ahmet Başkanım (Ahmet Poyraz) var mısın sen de desteğe?" dedi.
POYRAZ: İBB'YE DANIŞMANLIK DESTEĞİNE BİZ DE HAZIRIZ"
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ise; "Çekmeköy. Benim Güzel Ailem... 8 yılda 24 bin ailemizin yeni üyesine 'Hoş Geldin Bebek' dedik. Bu projeyi ilk başlatan belediyelerden biriyiz. İBB'ye Danışmanlık desteğine biz de hazırız İsmet Başkanım.. Siz ne dersiniz Şeyma Döğücü Başkanım.." ifadelerini kullandı.
ÇAĞIRICI: İBB'YLE, BİZ DE TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da; "Bağcılar Belediyesi son 10 yılda 50 bin aileyi 'Hoşgeldin Bebek' çantasıyla ziyaret etti. Yeni doğan destek paketi hazırlamayı ilk defa hayata geçecek bir proje gibi anlatan İBB'yle, biz de tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Haydar Ali Yıldız başkanım var mısın sen de desteğe?" diye sordu.
DÖĞÜCÜ: ŞU ANA KADAR 4 BİN 250 AİLEMİZİN SEVİNCİNE ORTAK OLDUK
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü: "Sancaktepe ailesi olarak bizler de 'Hoş Geldin Bebek' uygulamasına destek oluyoruz. Şu ana kadar 4 bin 250 ailemizin sevincine ortak olup, Hoş Geldin Bebek dedik. Tabii ki bizler de İBB'ye danışmanlık desteğine hazırız Ahmet Başkanım. Siz ne dersiniz İlhan Ocaklı başkanım?"
YAZICI: UZUN BİR SÜREDİR VERDİĞİMİZ HİZMETİ İBB YENİ KEŞFETMİŞ
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: "Diğer AK Parti ilçe belediyelerimiz gibi Tuzla Belediyesi olarak bizim de uzun bir süredir verdiğimiz hizmeti İBB yeni keşfetmiş :) Bir nebze de olsa, örnek olabildiysek ne mutlu AK Belediyeciliği'ne. Kazanan halkımız olacaksa biz tüm tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız"