CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti'nin 10 yıldır uyguladığı yenidoğan bebek projesini yeniden keşfetti

ÇAĞIRICI: İBB'YLE, BİZ DE TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da; "Bağcılar Belediyesi son 10 yılda 50 bin aileyi 'Hoşgeldin Bebek' çantasıyla ziyaret etti. Yeni doğan destek paketi hazırlamayı ilk defa hayata geçecek bir proje gibi anlatan İBB'yle, biz de tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Haydar Ali Yıldız başkanım var mısın sen de desteğe?" diye sordu.