Son dakika: Ankara Valiliğinden flaş açıklama! Mesai saatleri değişti
Son dakika haberleri... Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen kısmi kapanma uygulamasında kamu çalışanlarının mesai saatleri de değişti. İstanbul Valiliği'nin ardından Ankara Valiliği de bir son dakika açıklaması yaptıç Valilikten yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatlerini, 10.00-13.00 ile 13.30-16.00 olarak belirlendiği ifade edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik tedbirleri içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile çalıştırılma biçimine bakılmaksızın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esasının getirildiğine işaret edildi.
Açıklamada, esnek çalışma yöntemlerine ilişkin belirlenen usul ve esaslar dikkate alınmak kaydıyla, kaymakamlar ve Valiliğe bağlı kurum amirlerinin, kendi kurum ve birimlerindeki ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeleri yapabileceği aktarıldı.
Valilik birimlerinde çalışan personelin durumları değerlendirilerek, dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhurbaşkanlığının ilgili genelgesi doğrultusunda, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan hamile çalışanlar, süt izni kullanalar ile engelli çalışanlar, 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personel, sağlık personeli hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır.
Ancak bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir. Ayrıca ilimizde mesai saatleri 10.00-13.00 ile 13.30-16.00 arasında uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum kuruluşlara ait hükümler saklıdır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş açıklama! AVM'ler kapanacak mı? 26 Nisan'da berber ve kuaförler kapanıyor mu? 2 hafta içinde...
- Diyanet'ten flaş açıklama! Teravih namazı camilerde kılınmaya başlayacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarih verdi
- Galata Wind halka arz hisse nasıl alınır? Kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Borsada ne zaman işlem görecek?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF ve ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bahar dönemi...
- 13 milyona müjde! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi zammı...
- 15 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Nisan ayı evde bakım parası hangi illere yattı? Tüm detaylar
- Manchester City token ne zaman çıkacak? Manchester City tokenin fiyatı ne kadar, kaç TL?
- EDHO'da ezber bozacak gelişme! Herkes merak ederken ters köşe geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları uçacak...
- Emekli maaşı için dikkat! Çıkış yapmayan alamıyor! Dilekçe ve şartlar...
- Tesla coin ne zaman çıkacak? Tesla coin anlaşması yapıldı mı? Yorumlar...
- 4D'li taşeron işçilere müjde... Paralar anında hesaplara yatacak! Taşeronlar için 2021 ilave tediye müjdeleri…
- Kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ve kıraathaneler kapanacak mı? Genelge...