AB'de koltuk krizi! Michel ve Leyen gündemde

LEYEN: BİR DAHA İZİN VERMEYECEĞİM

BBC'de yer alan habere göre Ursula von der Leyen, böyle bir durumun bir kez daha tekrarlanmasına izin vermeyeceği konusunda Michel'i uyardı. İki liderin, önümüzdeki dönemde benzer bir durumun yeniden yaşanmaması konusunda anlaşmaya vardıkları aktarıldı. İki liderin kriz hakkındaki görüşmelerinin de devam edeceği öğrenildi.