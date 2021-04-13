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Fransız Le Monde gazetesi: Hatanın sorumlusu Michel'in protokol servisi

  gazetesi protokolde görülen hatanın sorumlusunun  Başkanı 'in protokol servisi olduğunu yazdı. Haberde, "Salı gününden bu yana elde edilen bilgilere göre asıl hata,  Cumhurbaşkanlığı ile ziyareti hazırlayan Charles 'in protokol servisindedir." ifadesi kullanılırken  Başkanı'nın protokol ekibinin ziyaretin hazırlığında yer almamasının da hata olduğu kaydedildi. Gazetenin haberinde, bu olayla "güçlü Avrupa imajının alay konusuna dönüştüğü" yorumu yapıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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Fransız Le Monde gazetesi: Hatanın sorumlusu Michel'in protokol servisi

gazetesi, (AB) yönetiminin 6 Nisan'daki ziyaretinde protokolde görülen hatanın Başkanı 'in protokol servisinde olduğu, ile Başkanı 'in protokol ekiplerinin arasında rekabet yaşandığını yazdı.

Gazetenin haberinde, Michel ve 'in, Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede meydana gelen oturma düzeni ve protokol olayının eleştirilere neden olduğu aktarıldı.

Haberde, "Salı gününden bu yana elde edilen bilgilere göre asıl hata, Türkiye Cumhurbaşkanlığı ile ziyareti hazırlayan Charles Michel'in protokol servisindedir." ifadesi kullanıldı.

Michel'in protokol ekibinin görüşmedeki oturma düzenini kabul etmesinin hata olduğu ifade edilen haberde, Türkiye'nin Michel'in protokol ekibinin isteklerini yerine getirdiği kaydedildi.

AB KOMİSYONU BAŞKANI'NIN PROTOKOL EKİBİNİN YER ALMAMASI DA HATA
Haberde, 'nın protokol ekibinin ziyaretin hazırlığında yer almamasının da hata olduğu kaydedildi.

"Şaşkın birden fazla AB vatandaşı, AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı için ayrı protokol servislerinin olduğunu, hem birbirleriyle iş birliği yapmadıklarını, hem de rekabet içinde olduklarını öğrendi." değerlendirmesinde bulunulan haberde, bunun Michel ve von der Leyen sayesinde olduğu belirtildi.

GÜÇLÜ AVRUPA İMAJI ALAY KONUSUNA DÖNÜŞTÜ
Haberde, bu olayla "güçlü Avrupa imajının alay konusuna dönüştüğü" yorumu yapıldı.

Michel ve von der Leyen'in ziyaretinin amacının Türkiye ile daha olumlu ilişkileri yeniden başlatmak olduğu ifade edilen haberde, ziyaretin protokol olayına kilitlenmiş olmasının üzücü olduğu kaydedildi.

AB Konseyi Başkanı Michel'in 'ndeki görüşmede, ile yan yana sandalyelerde oturması, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ise daha uzakta bir koltukta oturması ziyaretten bu yana Avrupa basınına konu oluyor.

AB Komisyonu, von der Leyen'e, Michel ile protokolde aynı şekilde davranılması gerektiğini savunuyor. Deneyimli birçok diplomat ve hatta AB Komisyonu'nun eski başkanı Jean-Claude Juncker de AB protokolünde AB Konseyi Başkanı'nın birinci sırada, AB Komisyonu Başkanı'nın ise ikinci sırada geldiğini söylüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Görüşmede uygulanan protokolde, AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır. Yani AB tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır." ifadesini kullanmıştı.

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