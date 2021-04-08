Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Protokol konusuna gelecek olursak... Çok haksız ithamlar da var. Türkiye köklü bir devlettir, Türkiye ilk defa bir misafir ağırlamıyor. Türkiye'de yapılan yapılan görüşmelerde uyguladığı protokol Türk misafirperverliğiyle uygulanır. Bu ziyarette de böyle oldu. Cumhurbaşkanımızın makamında yapılan görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri karşılanmıştır, talepleri doğrultusunda oturma düzeni planlanmıştır, nokta. Protokol birimlerimiz önceden bir araya geldi ve onların telkinleri ve talepleri karşılanmıştır.

AB KONSEYİ BAŞKANI MICHEL DÜZEN ELEŞTİRİLERİNİ YANITLADI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşme sırasında uygulanan protokol düzeninin ziyaretin önemini gölgelemesinden üzüntü duyduğunu bildirdi.

Michel, von der Leyen ile Türkiye'ye düzenledikleri ziyarette Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşmede protokol düzeniyle ilgili medyada kendisine yönelik eleştiriler ve sorgulamalar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Ziyaretimiz AB'nin Türkiye ile zorlu süreçte ilişkileri iyileştirme konusunda önem taşıyordu." diyen Michel, protokol kuralları uygulanırken AB Komisyonu Başkanı'na farklı, hatta konumunu aşağıda tutan bir durumun ortaya çıktığını belirtti.

Michel, "Bazı görüntüler benim duruma duyarsız kaldığım izlenimi yarattı. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Saygı ilkeleri benim için esas önemdedir." ifadesini kullandı.

Ortaya çıkan durumdan üzüntü duyduğunu kaydeden Michel şöyle devam etti:

"Ursula ve ben bu durumun daha kötü bir hale girerek olay halini almasını istemedik ve ev sahibimizle siyasi görüşmemizin esasına önem verilmesini arzu ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız konuşmada da İstanbul Sözleşmesi, kadın ve çocuk hakları, temel değerlerimiz, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğüne özellikle önem verdik. İki nedenle üzgünüm. Birincisi, Ursula'ya karşı protokol tuhaflığına duyarsız kaldığım izlenimi ortaya çıktığı için üzüntü duyuyorum. İkincisi ise Avrupa Birliği için verimli olacak Ankara'daki önemli ve faydalı jeopolitik çalışmamızın gölgelenmiş olmasından dolayı üzgünüm."