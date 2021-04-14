14 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika: Adana'da yük treni raydan çıktı!

Son dakika haberine göre; ’da yük treninin raydan çıkması üzerine iki makinist yaralandı. Trenin raydan çıkması sonucu vagonlar ters döndü. Kazada iki makinist yaralandı.

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Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Son dakika: Adana'da yük treni raydan çıktı!

Kaza, Adana'nın Pozantı ilçesinde sabah erken saatlerde meydana geldi. Konteyner taşıyan yük treni, Pozantı Hastaneler Kavşağı mevkiinde raydan çıktı.

Trenin raydan çıkması sonucu vagonlar ters döndü. Kazada iki makinist yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla, makinistler Pozantı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Makinistler Bilal Doğtaş ile Uğur Erdem'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adanada yük treni raydan çıktı ADANA'DA YÜK TRENİ RAYDAN ÇIKTI

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