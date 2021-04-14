12Nisan rezaletinde flaş gelişme! Skandal paylaşımlarını bu sözlerle savundular!

"TREND TOPİC OLMAK İÇİN YAPTIK"

Sarıyer'de yaşayan H.G. (17) ise yaptığı silahlı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. H.G. polis merkezinde verdiği ifadede, "Kendi aramızda, gündem olmak için, Trend Topic (TT) olmak için yaptık. Başka bir amacımız yoktu. Bu kadar büyüyeceğini düşünmedik" dedi. H.G. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla ailesine teslim edildi.