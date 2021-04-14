#12Nisan rezaletinde flaş gelişme! Skandal paylaşımlarını bu sözlerle savundular!
Twitter’da 12 Nisan başlığıyla tecavüz tweetleri atanlardan iki kişinin kimliği belirlendi. Gözaltına alınan 17 yaşındaki H.G. ifadesinde “Trend Topic (TT) olmak için yaptık” dedi. Öte yandan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan etiketiyle, sahipleri tarafından silinenler dahil tüm tweetlerin sahiplerini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Twitter'da 12 Nisan etiketi altında paylaşılan tecavüz tweetleriyle ilgili İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Paylaşım yapanlardan iki kişinin kimlikleri tespit edildi. İkisi de 18 yaşından küçük olan şüphelilerin evlerine giden polisler, birini koronavirüs karantinasında olduğu için gözaltına alamadı.
"TREND TOPİC OLMAK İÇİN YAPTIK"
Sarıyer'de yaşayan H.G. (17) ise yaptığı silahlı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. H.G. polis merkezinde verdiği ifadede, "Kendi aramızda, gündem olmak için, Trend Topic (TT) olmak için yaptık. Başka bir amacımız yoktu. Bu kadar büyüyeceğini düşünmedik" dedi. H.G. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla ailesine teslim edildi.
POLİS TEK TEK ARIYOR
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan etiketiyle, sahipleri tarafından silinenler dahil tüm tweetlerin sahiplerini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
12 Nisan etiketiyle önceki gün 250 binden fazla tweet atıldı. Mesajların birçoğu, kadınlara yönelik saldırgan tweetlere karşı atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü yaşananları 'sosyal medya terörü' olarak niteledi.
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