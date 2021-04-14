14 Nisan 2021, Çarşamba
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#12Nisan rezaletinde flaş gelişme! Skandal paylaşımlarını bu sözlerle savundular!

’da 12 Nisan başlığıyla tecavüz tweetleri atanlardan iki kişinin kimliği belirlendi. Gözaltına alınan 17 yaşındaki H.G. ifadesinde “ (TT) olmak için yaptık” dedi. Öte yandan ekipleri, 12 Nisan etiketiyle, sahipleri tarafından silinenler dahil tüm tweetlerin sahiplerini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Giriş Tarihi: 14.04.2021
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#12Nisan rezaletinde flaş gelişme! Skandal paylaşımlarını bu sözlerle savundular!

'da 12 Nisan etiketi altında paylaşılan tecavüz tweetleriyle ilgili ekipleri harekete geçti. Paylaşım yapanlardan iki kişinin kimlikleri tespit edildi. İkisi de 18 yaşından küçük olan şüphelilerin evlerine giden polisler, birini koronavirüs karantinasında olduğu için gözaltına alamadı.

"TREND TOPİC OLMAK İÇİN YAPTIK"

'de yaşayan H.G. (17) ise yaptığı silahlı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. H.G. polis merkezinde verdiği ifadede, "Kendi aramızda, gündem olmak için, Trend Topic (TT) olmak için yaptık. Başka bir amacımız yoktu. Bu kadar büyüyeceğini düşünmedik" dedi. H.G. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla ailesine teslim edildi.

POLİS TEK TEK ARIYOR

ekipleri, 12 Nisan etiketiyle, sahipleri tarafından silinenler dahil tüm tweetlerin sahiplerini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

12 Nisan etiketiyle önceki gün 250 binden fazla tweet atıldı. Mesajların birçoğu, kadınlara yönelik saldırgan tweetlere karşı atıldı. Genel Müdürlüğü yaşananları ' terörü' olarak niteledi.

Emniyet'ten '#12Nisan' açıklaması EMNİYET'TEN '#12NİSAN' AÇIKLAMASI
#12Nisan rezaleti: Kan donduran tweet'ler! #12NİSAN REZALETİ: KAN DONDURAN TWEET'LER!
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