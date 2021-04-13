Son dakika: Bakan Akar'dan Rusya ve Ukrayna'ya çağrı!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) vazifesinin, sınırlarının güvenliğini sağlamak, en son teröristi etkisiz hale getirerek, asil milleti terör belasından kurtarmak olduğunu vurgulayan Bakan Akar, TSK'nin ülkenin ve milletin güvenliği için yapılması gerekenlerin tümünü bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla bunu sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

Bakan Akar, TSK'de Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılamanın devam ettiğini, tüm personel aşılanana bunun süreceğini belirtti.