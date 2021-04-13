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Son dakika: Bakan Akar'dan Rusya ve Ukrayna'ya çağrı!

Son dakika haberleri... Bakanı , "Biz her zaman söylediğimiz gibi, uluslararası hukuk çerçevesinde toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde, barışçıl yollarla, ve arasındaki gerginliğin bir an önce bitmesinden yanayız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021
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Son dakika: Bakan Akar'dan Rusya ve Ukrayna'ya çağrı!

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Genelkurmay Karargahı başta olmak üzere Kuvvet Komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) vazifesinin, sınırlarının güvenliğini sağlamak, en son teröristi etkisiz hale getirerek, asil milleti terör belasından kurtarmak olduğunu vurgulayan Bakan Akar, TSK'nin ülkenin ve milletin güvenliği için yapılması gerekenlerin tümünü bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla bunu sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

Bakan Akar, TSK'de Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılamanın devam ettiğini, tüm personel aşılanana bunun süreceğini belirtti.

'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerine işaret eden Akar, Ukrayna'nın, Türkiye'nin stratejik müttefiki olduğunu vurguladı. , şunları kaydetti:

"Onların geleceği ile yakından ilgileniyoruz. Onların güvenliği, barış içinde yaşaması, toprak bütünlüğü konusunda devlet olarak beyanlarımızı yaptık. Kırım'ın işgalini tanımadığımızı söyledik. Oradaki Kırım Tatarlarının mevcudiyeti ile geleceği ile yakından ilgilendiğimizi söyledik. Biz her zaman söylediğimiz gibi, uluslararası hukuk çerçevesinde, toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde, barışçıl yollarla, ve Ukrayna arasındaki gerginliğin bir an önce bitmesinden yanayız. Bunun için de biz Türkiye olarak iki tarafa da görüşmelerin, konuşmaların yapılıp, diyaloğun sağlanıp, bu işin bir an önce barışçıl yöntemlerle çözülmesi konusunda her türlü desteği sağlıyoruz."

SAĞ KURTULAN PİLOTLARLA GÖRÜŞTÜ

Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan ve henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek, kaza kırıma uğrayan KT-1 tipi uçaktan sağ kurtulmayı başaran Albay Ahmet Kendir ile Pilot Yarbay Hakan Eryılmaz ile telefonda görüştü.

Albay Ahmet Kendir'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Akar, olayın nasıl olduğu hakkında bilgi aldı. Bakan Akar, "Yaptığınız büyük kahramanlık, fedakarlık, sizlerle gurur duyuyoruz, büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Akar, Pilot Yarbay Hakan Eryılmaz'la da görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

KREMLİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basında çıkan 'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Danışmanı Yuliya Mendel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme tekliflerinin Moskova tarafından yanıtsız bırakıldı' haberlerini yalanladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Danışmanı Yuliya Mendel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme tekliflerinin Moskova tarafından yanıtsız bırakıldığını şeklinde çıkan haberler Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov tarafından yalanlandı.

DİPLOMATİK KANALLARDAN BİZE ULAŞMAMIŞLARDIR

Peskov, Ukrayna'dan Rusya'ya herhangi bir telefon görüşme talebinin gelmediğini ifade etti. Peskov, basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, "Şu an itibariyle son günlerde herhangi bir talep gelmediğini söyleyebilirim. Belki henüz diplomatik kanallardan bize ulaşmamışlardır" dedi.

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