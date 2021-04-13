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Dünya diken üstünde: Rus jetleri havalandı! Savaş için tarih verdiler

Rus medyası Türk SİHA'larından önce ABD'ye ait droneların Kırım çevresinde uçtuğunu yazdı, savaş için tarih verdi. Rus ordusuna ait resmi televizyon ise Karadeniz'den yeni görüntüler ekrana getirdi. Ukrayna ise NATO ile bugün masaya oturuyor, hem Moskova hem de Washington'da gözler Brüksel'de.

Giriş Tarihi: 13.04.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 10:14
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Dünya diken üstünde: Rus jetleri havalandı! Savaş için tarih verdiler

Son olarak Pazartesi günü Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı SİHA'ların Rusya sınırında uçtuğunu duyuran Rus medyası, bir adım daha ileri giderek bu kez savaş için tarih verdi.

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Dünya diken üstünde: Rus jetleri havalandı! Savaş için tarih verdiler

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donbas'taki Rus ayrılıkçılara karşı saldırıya geçtiğini öne süren Rus medyası, saldırıdan birkaç gün önce ise ABD drone'larının bölgede görüldüğünü yazdı.

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Dünya diken üstünde: Rus jetleri havalandı! Savaş için tarih verdiler

Yerel medya ABD'ye ait bir RQ-4A Global Hawk'ın Kırım bölgesinde alışılmadık bir uçuşa imza attığını aktarırken, Ukrayna ordusunun Nisan ayının ikinci yarısında saldırıya geçeceğini ileri sürdü. Rus ordusuna ait resmi televizyon Zvezda ise bambaşka görüntüleri ekrana getirdi.

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Dünya diken üstünde: Rus jetleri havalandı! Savaş için tarih verdiler

Resmi televizyon Zvezda, tansiyonun yükseldiği Mart ayı sonundan bu yana ordu birliklerinin Ukrayna sınırı ve 2014'te el konulan Kırım'da düzenledikleri tatbikatları yayınlıyor.

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Dünya diken üstünde: Rus jetleri havalandı! Savaş için tarih verdiler

Hafta sonunda Rus savaş gemilerinin Karadeniz'de füzeler ateşlediğini bildiren resmi televizyon, bu kez Karadeniz'e doğru havalanan savaş uçaklarının gövde gösterisine giriştiğini duyurdu.