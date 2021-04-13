Dünya diken üstünde: Rus jetleri havalandı! Savaş için tarih verdiler

Rus medyası Türk SİHA'larından önce ABD'ye ait droneların Kırım çevresinde uçtuğunu yazdı, savaş için tarih verdi. Rus ordusuna ait resmi televizyon ise Karadeniz'den yeni görüntüler ekrana getirdi. Ukrayna ise NATO ile bugün masaya oturuyor, hem Moskova hem de Washington'da gözler Brüksel'de.

Giriş Tarihi: 13.04.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 10:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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