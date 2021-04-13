Dünya basını Ukrayna'yı konuşuyor! Tek şansı Türk SİHA'ları
Dünya basını Türkiye'den aldığı SİHA'lar ile Rusya'ya gözdağı veren Ukrayna'yı gündeme taşıdı. ABD basınında Türk kuşlarının gücüne yer verilirken, Ukrayna'nın tek şansının SİHA'lar olduğu belirtildi.
Rusya-Ukrayna sınırındaki çatışmaların artmasıyla Türkiye'den alınan SİHA'lar göreve başladı. Ukrayna'nın Rusya semalarına gönderdiği Türk SİHA'ları dünya basınında geniş yer buldu.
RUS BASINI AYAĞA KALKTI
Ukrayna ordusunun Donbas'a sekiz Tochka-U füze sistemi daha sevk ettiğini yazan Rus medyası, ayrıca Kiev yönetiminin Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'larının da ilk kez Donbas semalarında uçtuğunu duyurdu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Bayraktar TB2'leri Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı Nisan ayının ikinci yarısından itibaren kullanacağını ileri süren Rus medyası, silahlı insansız hava araçlarının güneydeki Melitopol'den kuzeydeki Kharkiv'e kadar keşif uçuşu yaptığını aktardı.
ABD YAKINDAN İZLİYOR
ABD'li Forbes dergisinde, Ukrayna Rusya arasındaki krize ve olası bir çatışma durumunda yaşanılacak senaryolara ilişkin David Axe imzalı bir makale kaleme alındı.
Makalede, Ukrayna'nın hava üstünlüğü olarak Rusya'ya karşı direnemeyeceğini, bunun Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 SİHA'ların Rus savunma sistemlerini imha etmesiyle sağlanabileceği belirtildi. Yazıda, havacılık uzmanı Tom Cooper'ın şu görüşlerine yer verildi:
"UKRAYNA İHA'LARLA ÜSTÜNLÜK SAĞLAYABİLİR"
"Rus füzeleri Ukrayna'nın savaş uçakları daha kalkarken hedef alabilir. Bu yüzden Ukrayna'nın insansız hava araçlarına ve otonom sistemlere öncelik vermesi gerekiyor. Büyük bir savaş durumunda, Ukrayna'nın insansız araçları Rus ordusunun unsurlarını, ezici hava savunma sistemlerini ve tank gibi diğer zırhlı araçları devirebilir.
TÜRK SİHA'LARI ERMENİ GÜÇLERİNİ KASIP KAVURDU
Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan'ın Türkiye yapımı İHA'ları Ermeni güçlerini kasıp kavurdu. Yüksek irtifa uçan, Türk yapımı Bayraktar İHA'ları yüzlerce Ermeni tankını, savaş araçlarını, topçu sistemlerini ve hava savunma sistemlerini imha etti. Azerbaycan güçleri, kasım ateşkesi öncesinde Karabağ'ın çoğunu işgalden kurtardı."
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