Dünya basını Ukrayna'yı konuşuyor! Tek şansı Türk SİHA'ları

"UKRAYNA İHA'LARLA ÜSTÜNLÜK SAĞLAYABİLİR"

"Rus füzeleri Ukrayna'nın savaş uçakları daha kalkarken hedef alabilir. Bu yüzden Ukrayna'nın insansız hava araçlarına ve otonom sistemlere öncelik vermesi gerekiyor. Büyük bir savaş durumunda, Ukrayna'nın insansız araçları Rus ordusunun unsurlarını, ezici hava savunma sistemlerini ve tank gibi diğer zırhlı araçları devirebilir.