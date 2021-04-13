Son dakika: NATO'dan Ukrayna-Rusya yorumu: Derhal sonlandırılması gerek

Ancak Ukrayna'nın bu çağrısına Moskova'dan olumlu yanıt gelmemiş, Kiev yönetimi Putin'den konu ile ilgili görüşme talebinde bulunulduğu ancak bu teklif için hala bir geri dönüş alamadıklarını açıklamıştı.

ZELENSKİ'NİN SINIRDA OLAY YARATAN GÖRÜNTÜLERİ!

Gerginliğin yaşandığı sınır bölgesini ziyaret eden Zelenski'ye CNN International muhabiri Matthew Chance de eşlik etti ve tarihe geçecek anları yakalama şansına erişmişti.