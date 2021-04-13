Son dakika: NATO'dan Ukrayna-Rusya yorumu: Derhal sonlandırılması gerek
Tansiyonun düşmediği Donbas krizinde, ABD'nin geçtğimiz gün yaptığı uyarıya Rusya'dan yanıt geldi. İngiltere ise Romanya'ya savaş jetleri gönderme kararı aldı. Bölgedeki son gelişmelerle ilgili bir açıklama da NATO'dan geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını derhal sonlandırması gerektiğini belirtti. NATO'nun açıklamalarını A Haber'de değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, "Biden iktidara geldiğinden beri öncelikle Rusya ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ukrayna ile Rusya arasındaki didişme üzerinden ABD ile Rusya arasındaki jeopolitik didişmeye tanık oluyoruz. ABD, uluslararası bir kurum olan NATO'yu kendi menfaatleri doğrultusunda bir vekil örgüt olarak kullanma içerisinde." ifadelerini kullandı.
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizinde tansiyon düşmüyor. Sınıra 80 bine yakın asker yığdığı belirtilen Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.
ABD'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıya cevap veren Moskova, 'ABD, Rusya ve Kırım'dan uzay durmalı, 'kazaların' yaşanma olasılığı bir hayli yüksek' ifadelerini kullandı.
RIA'nın geçtiği son dakika gelişmesine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Ukrayna'ya verdiği askeri destek 'Rusya'nın güvenliğine karşı bir meydan okuma' olarak nitelendirildi.
Aynı açıklamada 'Rusya kendi güvenliğini korumak için gereken her şeyi yapacaktır' ifadesi de yer aldı.
NATO'DAN AÇIKLAMA
NATO da Donbas'taki gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada Ukrayna sınırındaki gelişmelerden endişe duyduğunun altı çizildi ve 'Rusya askeri yığınağına son vermeli' denildi.
Aynı açıklamada 'Rusya, Ukrayna sınırlarındaki askerlerini geri çekmeli' ifadesi de yer aldı.
"UKRAYNA'NIN KARADENİZ İLE BAĞINI KESME HAMLELERİ YAPIYOR"
NATO'nun açıklamalarını A Haber'de değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, şunları söyledi:
Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçılar üzerinden yürütmüş olduğu bir savaş var. Bu savaş ile ilgili geliştirmiş olduğu hem Ukrayna'nın içerisinde hem de Ukrayna'nın dışarısında angajmanlar var. Aslında bir tarafıyla Ukrayna'ya kilitlenmişken meselenin bir diğer tarafı da Ukrayna'nın Karadeniz ile olan deniz bağını kesmekle ilgili olarak Rusya'nın hamleler yaptığını görüyoruz. Ortada bir temel gerçek var. Biden iktidara geldiğinden beri öncelikle Rusya ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ukrayna ile Rusya arasındaki didişme üzerinden ABD ile Rusya arasındaki jeopolitik didişmeye tanık oluyoruz. ABD, uluslararası bir kurum olan NATO'yu kendi menfaatleri doğrultusunda bir vekil örgüt olarak kullanma içerisinde.
'SAVAŞ İSTEMİYORUZ'
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ise 'savaş istemiyoruz' çağrısını yineledi. Kuleba, 'Kiev, rusya ile savaş istemiyor, diplomatik çözüm arayaşımızı sürdüreceğiz' dedi.
İNGİLTERE SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERİYOR
Öte yandan İngiltere, Ukrayna hava sahasına destek vermek amacı ile Romanya'ya savaş jeti konuşlandırma kararı aldı.
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Londra, bölgeye 6 adet 'Typhoon' jeti göndermek için ilk adımı attı.
Rusya devlet televizyonunda ise son gelişmeler ile ilgili 'savaşa ramak kaldı' yorumları yapıldı.
Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Donbas bölgesinde 41 bin Kırım'da ise 42 bin Rus askeri bulunuyor.
Rusya, geçtiğimiz haftalarda bu birliklere 'savaşa hazır olun' emri göndermiş, Rusya Savunma Bakanı ise 'sıfır noktası'ndaki birlikleri denetlemişti.
UKRAYNA'DAN MOSKOVA'YA ÇAĞRI
Geçtiğimiz günlerde Kiev yönetiminden tansiyonu düşürecek açıklamalar gelmiş, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Reznikov, Moskova'ya mesaj göndererek, 'Savaş olmayacak. Provokasyonlara karşılık verme niyetimiz yok' demişti.
Ancak Ukrayna'nın bu çağrısına Moskova'dan olumlu yanıt gelmemiş, Kiev yönetimi Putin'den konu ile ilgili görüşme talebinde bulunulduğu ancak bu teklif için hala bir geri dönüş alamadıklarını açıklamıştı.
ZELENSKİ'NİN SINIRDA OLAY YARATAN GÖRÜNTÜLERİ!
Gerginliğin yaşandığı sınır bölgesini ziyaret eden Zelenski'ye CNN International muhabiri Matthew Chance de eşlik etti ve tarihe geçecek anları yakalama şansına erişmişti.
Kameranın anbean kaydettiği o anlarda Zelenski sınırdaki siperleri dolaşırken Rus yanlısı ayrılıkçıların keskin nişancı ateşlerine hedef olabilecek bir alana geliyor ve o anda Ukrayna Devlet Başkanı CNN muhabiri ve kameramanına koşmaları gerektiğini söylüyor. Saniyeler süren o anlarda ekip zikzak çizerek güvenli bir alana doğru ilerlemeyi başarıyor.
DONBAS NEDEN ÖNEMLİ?
Donbas bölgesi, Zengin kömür rezervlerine sahip. Ukrayna ve Rusya için oldukça önemli. Ukrayna, ekonomik olarak bölgeden gelir elde ederken, Rusya da Rus kökenlilerin çoğunluğu oluşturduğu bölgeyle yakından ilgileniyor.
100 milyon ton kömür rezervi ile Avrupa'nın 4. büyük maden bölgesi olan Donbas, Ukrayna topraklarının sadece yüzde 5'ini oluşturuyor. Halkın yüzde 10'u burada yaşıyor. Gayrisafi milli hasılanın (GSMH) yüzde 20'sini bu bölge sağlıyor.
Ukrayna'nın ihracatının dörtte biri de yine bu bölgeden gerçekleştiriliyor. Donbas bölgesi ayrıca her iki sınırda da ağır sanayi kompleksleri ve madencilik sektörünün yoğunlaştığı önemli bir merkez olarak biliniyor.
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