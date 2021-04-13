Son dakika | Barış Pınarı bölgesinde terör operasyonu!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.