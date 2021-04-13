NATO müttefiklerinden Ukrayna'ya destek

NATO üyesi ülkeler, Rusya'nın Ukrayna sınır bölgesindeki askeri hareketliliğinin ardından Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine "sarsılmaz" desteklerini teyit etti.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO karargahında yapılan toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık yaptı. Brüksel'de bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da üye ülkelerin daimi temsilcilerine bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, "Müttefikler, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliğine NATO'nun sarsılmaz desteğini teyit etmiştir. Müttefik ülkeler, Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresindeki askeri yığınağı ile Rusya destekli militanların Ukrayna'nın doğusundaki ateşkes ihlalleri hakkındaki endişelerini ifade etmiştir." ifadesi yer aldı.

Genel Sekreter Stoltenberg'in Rusya'ya askeri yığınağı ve provokasyonları sonlandırması, gerginliği düşürme çağrısı yaptığı ifade edilen açıklamada, NATO müttefiklerinin Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını tanımayacağı, Kırım Yarımadası'ndaki Rus askeri yığınağını kınadığı vurgulandı.

Açıklamada, Rusya'ya Minsk anlaşmalarına uyma, güçlerini Ukrayna topraklarından çekme ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında yapıcı çalışma çağrısı yapılarak "NATO, Ukrayna'ya siyasi ve pratik destek sağlamaya devam etmektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca Stoltenberg'in Karadeniz'in güvenliği için Ukrayna ve Gürcistan ile iş birliğinin geliştirileceğine yönelik ifadelerine yer verildi.