CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde maske skandalı! 1 TL'lik maskeyi 3.5 liraya aldılar





İBB'DE DE BENZER İHALE YAPMIŞTI



İBB yönetim de 22 Mayıs 2020'de pazarlık usulü gerçekleştirdiği İETT üzerinden 100 bin maske alımı ihalesini de KDV hariç 2,89 TL'den alarak 289 bin TL ödeme yapmıştı. İhaleyi ise 200 bin TL sermayeli Işık Ambalaj Ve İzolasyon Sanayi TİC. LTD. ŞTİ. almıştı.



İhaleyi alan şirketin sahipleri ise Muharrem ve Hülya Sarıgöl çifti olduğu görülmüştü. Sarıgöl ailesinin ise CHP ile olan bağlantıları olduğu, CHP'li milletvekilleri tarafından ziyaret edildiği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer il-ilçe başkanlar ile fotoğrafları olduğu görülmüştü. Hülya Sarıgöl'ün ayrıca CHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nda görevli olduğu ortaya çıkmıştı.

(BARIŞ SAVAŞ / SABAH)



