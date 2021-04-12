CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde maske skandalı! 1 TL'lik maskeyi 3.5 liraya aldılar
CHP'li Esenyurt Belediyesi 2020 mali yılı denetim raporu tamamladı. Denetim raporunda belediyenin maske alımında devlet tarafından belirlenen maske fiyatının 3.5 katı fiyata maske aldığı ortaya çıktı.
Esenyurt Belediyesi'nin 2020 yılında medikal malzeme alım ihalesinde Kovid-19 pandemisini fırsata çevirenleri önlemek amacıyla piyasa değeri KDV dahil maksimum fiyatını 1 TL olarak belirlediği maskelerin tanesini 3.5 TL'ye aldığı öğrenildi.
VATANDAŞIN PARASI NEREYE GİDİYOR?
Nisan ayı son oturumunda konuşan AK Parti Meclis üyesi ve Bütçe ve Denetim Komisyonu Başkanı Togay Çoban yaptığı açıklamada, "Belediyenin maske alımı bizi şaşırttı. 20 tane maske alımı yapılmış tanesi 18 liradan tanesi. Yine farklı bir zamanda maske alımı yapılmış 25 bin adet tanesi 3.5 liradan yine bir maske alımı yapılmış N95 özelliği ne kadar çoksa Başkan kullanıyormuş gerçi kullandığı halde Koronavirüse yakalandı tanesi 10 liradan, 40 tane maske alınmış tanesi 60 liradan farklı bir şekilde maske alımı yapılmış 50 tane tanesi 10 liradan. Her akşam İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tanesini 2.89 liraya aldığı maskenin çok yüksek olduğu söyleniyor ya Esenyurt'ta tanesi 3.5 liraya alınmış. 25 bin adet tanesi 3.5 liradan alınmış bu maskelerin tanesi 25 kuruş" dedi.
İBB'DE DE BENZER İHALE YAPMIŞTI
İBB yönetim de 22 Mayıs 2020'de pazarlık usulü gerçekleştirdiği İETT üzerinden 100 bin maske alımı ihalesini de KDV hariç 2,89 TL'den alarak 289 bin TL ödeme yapmıştı. İhaleyi ise 200 bin TL sermayeli Işık Ambalaj Ve İzolasyon Sanayi TİC. LTD. ŞTİ. almıştı.
İhaleyi alan şirketin sahipleri ise Muharrem ve Hülya Sarıgöl çifti olduğu görülmüştü. Sarıgöl ailesinin ise CHP ile olan bağlantıları olduğu, CHP'li milletvekilleri tarafından ziyaret edildiği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer il-ilçe başkanlar ile fotoğrafları olduğu görülmüştü. Hülya Sarıgöl'ün ayrıca CHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nda görevli olduğu ortaya çıkmıştı.
(BARIŞ SAVAŞ / SABAH)
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